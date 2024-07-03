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2021'de Ülkemize Gelen Bir Turist Eski ve Yeni Fiyatları Karşılaştırarak Türkiye'deki Enflasyonu Anlattı

2021'de Ülkemize Gelen Bir Turist Eski ve Yeni Fiyatları Karşılaştırarak Türkiye'deki Enflasyonu Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 18:14 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 18:38

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Yaz mevsiminin gelmesiyle ülkemize de turist akını başladı. Fakat ülkemizde yaşanan enflasyon, turistlerin de dikkatini çekti ve hatta pek çoğu ülkemizin artık çok pahalı olmasından şikayet etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C869Pu6uJ4W/
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3 yıl önce ülkemize gelen bir turist, 3 yıl önceli fiyatlarla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdı.

3 yıl önce ülkemize gelen bir turist, 3 yıl önceli fiyatlarla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdı.

Makarnadan dönere kadar pek çok şeyin fiyatını karşılaştıran turist, yaşanan enflasyonu net bir şekilde ortaya koydu.

Makarnadan dönere kadar pek çok şeyin fiyatını karşılaştıran turist, yaşanan enflasyonu net bir şekilde ortaya koydu.

İşte o video;

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