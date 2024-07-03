2021'de Ülkemize Gelen Bir Turist Eski ve Yeni Fiyatları Karşılaştırarak Türkiye'deki Enflasyonu Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C869Pu6uJ4W/
Yaz mevsiminin gelmesiyle ülkemize de turist akını başladı. Fakat ülkemizde yaşanan enflasyon, turistlerin de dikkatini çekti ve hatta pek çoğu ülkemizin artık çok pahalı olmasından şikayet etti.
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3 yıl önce ülkemize gelen bir turist, 3 yıl önceli fiyatlarla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdı.
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Makarnadan dönere kadar pek çok şeyin fiyatını karşılaştıran turist, yaşanan enflasyonu net bir şekilde ortaya koydu.
İşte o video;
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