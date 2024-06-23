Artık Onlar da Yetişemiyor: Yine Bir Turist Türkiye’deki Fiyatları Dehşetle Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7qn7F...
Uzun bir bayram tatilini geride bıraktık. Pek çok kişi için yine bayram tatili hayal olarak kaldı. Ülkemizin tadını yine turistler çıkardı.
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Geçmişte Türkiye’de yaşayan Rus bir turist, bu yıl ülkemizdeki fiyatlara inanamadı.
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Fiyatlar karşısında şaşkınlığını paylaşlaştığı videosunda benzin fiyatlarından kahve fiyatlarına kadar her şeyi gösterdi.
İşte o video;
O videoya hem bizim vatandaşlarımızdan hem de pek çok yabancı kullanıcıdan yorum geldi.
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