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Artık Onlar da Yetişemiyor: Yine Bir Turist Türkiye’deki Fiyatları Dehşetle Paylaştı

Artık Onlar da Yetişemiyor: Yine Bir Turist Türkiye’deki Fiyatları Dehşetle Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 10:19 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 10:21

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Uzun bir bayram tatilini geride bıraktık. Pek çok kişi için yine bayram tatili hayal olarak kaldı. Ülkemizin tadını yine turistler çıkardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7qn7F...
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Geçmişte Türkiye’de yaşayan Rus bir turist, bu yıl ülkemizdeki fiyatlara inanamadı.

Geçmişte Türkiye’de yaşayan Rus bir turist, bu yıl ülkemizdeki fiyatlara inanamadı.

Fiyatlar karşısında şaşkınlığını paylaşlaştığı videosunda benzin fiyatlarından kahve fiyatlarına kadar her şeyi gösterdi.

Fiyatlar karşısında şaşkınlığını paylaşlaştığı videosunda benzin fiyatlarından kahve fiyatlarına kadar her şeyi gösterdi.

İşte o video;

O videoya hem bizim vatandaşlarımızdan hem de pek çok yabancı kullanıcıdan yorum geldi.

O videoya hem bizim vatandaşlarımızdan hem de pek çok yabancı kullanıcıdan yorum geldi.

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