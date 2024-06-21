Fenomen Avukat Erkan Yalçın Plajlarda Alınan Giriş Ücreti ile İlgili Yapılan Usulsüzlüğü Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemizde birçok plaj için, plaja giriş ücreti ödeniyor. Hatta bazı plajların ücretleri dudak uçuklatıyor.
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Avukat Erkan Yalçın, bu ücretin aslında kanunlara göre usülsüz olduğunu, ödeme zorunluluğunuzun olmadığını söyledi.
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"Kıyı Koruma Kanunu" gereğince denizlerin devletin özel mülkü olduğunu söyleyen Avukat, "Plaja giriş ücreti ödemeyin" dedi.
İşte o açıklama;
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