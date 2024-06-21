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Fenomen Avukat Erkan Yalçın Plajlarda Alınan Giriş Ücreti ile İlgili Yapılan Usulsüzlüğü Paylaştı

Fenomen Avukat Erkan Yalçın Plajlarda Alınan Giriş Ücreti ile İlgili Yapılan Usulsüzlüğü Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 17:40

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Bildiğiniz üzere ülkemizde birçok plaj için, plaja giriş ücreti ödeniyor. Hatta bazı plajların ücretleri dudak uçuklatıyor.

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Avukat Erkan Yalçın, bu ücretin aslında kanunlara göre usülsüz olduğunu, ödeme zorunluluğunuzun olmadığını söyledi.

Avukat Erkan Yalçın, bu ücretin aslında kanunlara göre usülsüz olduğunu, ödeme zorunluluğunuzun olmadığını söyledi.

"Kıyı Koruma Kanunu" gereğince denizlerin devletin özel mülkü olduğunu söyleyen Avukat, "Plaja giriş ücreti ödemeyin" dedi.

"Kıyı Koruma Kanunu" gereğince denizlerin devletin özel mülkü olduğunu söyleyen Avukat, "Plaja giriş ücreti ödemeyin" dedi.

İşte o açıklama;

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