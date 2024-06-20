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Sadece 40 TL: Boş Baklava ve Boş Dondurma Külahından Sonra Şimdi de Etsiz Lahmacun Viral Oldu

Sadece 40 TL: Boş Baklava ve Boş Dondurma Külahından Sonra Şimdi de Etsiz Lahmacun Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 23:09 Son Güncelleme: 20.06.2024 - 23:13

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Geçtiğimiz aylarda, baklava fiyatlarındaki artış sebebiyle, malzemesiz boş baklava satılmaya başlamıştı hatırlarsanız. Bu yaz da boş dondurma külahı satışa sunuldu.

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Boş baklava ve boş külahtan sonra şimdi de etsiz lahmacun sosyal medyada viral oldu.

Boş baklava ve boş külahtan sonra şimdi de etsiz lahmacun sosyal medyada viral oldu.

Bandırma'nın meşhur sokak lezzeti olan boş lahmacun 40 TL'lik fiyatıyla pek çok kişinin kafasına yattı.

Bandırma'nın meşhur sokak lezzeti olan boş lahmacun 40 TL'lik fiyatıyla pek çok kişinin kafasına yattı.

İşte o lahmacun;

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mamamia

Boş baklava, boş külah boş bilmem ne falan artık ekonomi işi değil kardeşim düpedüz dalga geçmek bu. Memleket dolandırıcıdan ve fırsatçıdan geçilmiyor.

Turgut Güler

Bunun kısa filmi bile var, isteyen izlesin ama şahlandığımızı uçtuğumuzu unutmasın https://youtu.be/iwHHCwlEZec?si=zS-Qzw0XRXimDWpV

Osman Elmallı

https://www.youtube.com/watch?v=iwHHCwlEZec