Sadece 40 TL: Boş Baklava ve Boş Dondurma Külahından Sonra Şimdi de Etsiz Lahmacun Viral Oldu

Geçtiğimiz aylarda, baklava fiyatlarındaki artış sebebiyle, malzemesiz boş baklava satılmaya başlamıştı hatırlarsanız. Bu yaz da boş dondurma külahı satışa sunuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boş baklava ve boş külahtan sonra şimdi de etsiz lahmacun sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bandırma'nın meşhur sokak lezzeti olan boş lahmacun 40 TL'lik fiyatıyla pek çok kişinin kafasına yattı.
İşte o lahmacun;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Boş baklava, boş külah boş bilmem ne falan artık ekonomi işi değil kardeşim düpedüz dalga geçmek bu. Memleket dolandırıcıdan ve fırsatçıdan geçilmiyor.
Bunun kısa filmi bile var, isteyen izlesin ama şahlandığımızı uçtuğumuzu unutmasın https://youtu.be/iwHHCwlEZec?si=zS-Qzw0XRXimDWpV
https://www.youtube.com/watch?v=iwHHCwlEZec