"Şaka mı?" Diyerek Paylaştı: Bir Turist Türkiye'deki Güneş Kremi Fiyatlarına İsyan Etti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@englishman.in...
Güneş kremleri, cildin sağlığı ve genel görünümü için hayati öneme sahiptir. Bu ürünler, zararlı UV ışınlarına karşı cildi koruyarak, erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, cilt kanseri riskini azaltır. Bu nedenle, güneş kremleri hem yazın hem kışın günlük cilt bakım rutininizin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.
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Ülkemize gelen bir turist marketteki güneş kremi fiyatlarını 'şaka mı?' notuyla paylaştı.
"Türklerin neden her zaman bronz tene sahip olduğunu anladım." diyen turistin o videosu ülkemiz insanını da isyan ettirdi.
İşte o video;
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