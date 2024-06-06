Görüş Bildir
Haberler
Video
Adana'yla Dalga Geçmişiz: Güneşe Ateş Etme Aslında Şamanların Sıcak ve Kuraklıkla Baş Etme Ritüeliymiş

Adana'yla Dalga Geçmişiz: Güneşe Ateş Etme Aslında Şamanların Sıcak ve Kuraklıkla Baş Etme Ritüeliymiş

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 09:20 Son Güncelleme: 06.06.2024 - 09:30

İçerik Devam Ediyor

Adana yüksek sıcaklıklarıyla ünlü bildiğiniz üzere. Hatta Adana'da bir vatandaşın sıcaklıklara dayanamayıp güneşe ateş ettiği efsanesi bile var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7y_fD...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir sosyal medya kullanıcısı, çocukken büyüklerin hava çok ısındığında 'Çocuklar göğe bir kurşun atın." dediklerini hatırlayınca bu konuda bir araştırma yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, çocukken büyüklerin hava çok ısındığında 'Çocuklar göğe bir kurşun atın." dediklerini hatırlayınca bu konuda bir araştırma yaptı.

Araştırmaları sonucunda bu geleneğin aslında Şamanlara dayandığını, o dönemde sıcaklık ve kuraklıkla baş edebilmek için güneşe ok atıldığını öğrendi.

Araştırmaları sonucunda bu geleneğin aslında Şamanlara dayandığını, o dönemde sıcaklık ve kuraklıkla baş edebilmek için güneşe ok atıldığını öğrendi.

Araştırmalarını bir video ile takipçileriyle paylaştı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın