Adana'yla Dalga Geçmişiz: Güneşe Ateş Etme Aslında Şamanların Sıcak ve Kuraklıkla Baş Etme Ritüeliymiş

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7y_fD...
Adana yüksek sıcaklıklarıyla ünlü bildiğiniz üzere. Hatta Adana'da bir vatandaşın sıcaklıklara dayanamayıp güneşe ateş ettiği efsanesi bile var.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, çocukken büyüklerin hava çok ısındığında 'Çocuklar göğe bir kurşun atın." dediklerini hatırlayınca bu konuda bir araştırma yaptı.
Araştırmaları sonucunda bu geleneğin aslında Şamanlara dayandığını, o dönemde sıcaklık ve kuraklıkla baş edebilmek için güneşe ok atıldığını öğrendi.
İşte o video;
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