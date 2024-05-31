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Türkiye ve Azerbaycan Arasında Dostluk Başlatan İki Öğretmenin Etkinliği Kalbinizi Sıcacık Yapacak

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Dostluk Başlatan İki Öğretmenin Etkinliği Kalbinizi Sıcacık Yapacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 00:07

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Azerbaycan, Türkiye için sadece bir komşu değil, aynı zamanda kardeş ülkedir. Azerbaycan'ın Türkiye için sadece coğrafi veya stratejik değil, aynı zamanda duygusal ve tarihsel bir öneme sahiptir. İki ülke arasındaki bu kardeşlik bağı, hem kültürel hem de tarihsel kökenlere dayanır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gunelekber1/v...
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İki öğretmen, Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dostluk başlattı ve birbirlerine mektuplar yazıp hediyeler gönderdiler.

İki öğretmen, Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dostluk başlattı ve birbirlerine mektuplar yazıp hediyeler gönderdiler.

Mektuplarını alan öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı kalpleri ısıttı.

Mektuplarını alan öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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