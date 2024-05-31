Türkiye ve Azerbaycan Arasında Dostluk Başlatan İki Öğretmenin Etkinliği Kalbinizi Sıcacık Yapacak

Azerbaycan, Türkiye için sadece bir komşu değil, aynı zamanda kardeş ülkedir. Azerbaycan'ın Türkiye için sadece coğrafi veya stratejik değil, aynı zamanda duygusal ve tarihsel bir öneme sahiptir. İki ülke arasındaki bu kardeşlik bağı, hem kültürel hem de tarihsel kökenlere dayanır.