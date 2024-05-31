Düğün Sezonu Gelmişken: Bir Fotoğrafçı Basit Bir Koli Yardımıyla Muazzam Bir Düğün Fotoğrafına İmza Attı

Düğün fotoğrafları, son zamanlarda birer sanat eserine dönüşmeye başladı. Bu özel günün anılarını ölümsüzleştiren fotoğraflar, insanların büyük ilgisini çekiyor ve bu yüzden kaliteli düğün fotoğrafları için cömertçe para harcamaktan çekinmiyorlar.
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Bir çift, tüm konukların fotoğraflarını basit bir koli kullanarak çekti.
Ortaya hem beklenmedik biçimde muazzam bir fotoğraf çıktı hem de düğün sezonu yaklaşırken bir çok kişiye fikir verdi.
İşte o fotoğraf çekimi;
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Sadelik iyidir 😒