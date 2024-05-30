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Küçük Bir Kaza Felakete Dönüştü: Bir Fotoğraf Çektirmek İçin Tüm Yarışmayı Savaş Alanına Çeviren Kadın

Küçük Bir Kaza Felakete Dönüştü: Bir Fotoğraf Çektirmek İçin Tüm Yarışmayı Savaş Alanına Çeviren Kadın

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 16:39

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Fotoğraf çekme eylemi, artık yaşamımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Her gün, her an karşılaştığımız, deneyimlediğimiz olayları, güzellikleri, anıları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyoruz. Bu, günümüz dünyasında sadece bir hobi veya meslek olmaktan çıkıp, günlük yaşam ritüelimizin bir parçası oldu. Her birimiz, farkında olmadan birer fotoğrafçıya dönüştük. Bu durum, teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın hayatımızda kapladığı yer ile birlikte daha da artış gösterdi. Artık pek çok kişi daha güzel fotoğraflara sahip olmak için neredeyse bir yarış halinde.

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Bir kadın bisiklet yarışı sırasında kameraya poz vermek istedi.

Bir kadın bisiklet yarışı sırasında kameraya poz vermek istedi.

Fakat bir bisikletçi kadına çarpmamak için manevra yapınca ortalık savaş alanına döndü.

Fakat bir bisikletçi kadına çarpmamak için manevra yapınca ortalık savaş alanına döndü.

İşte o kaza;

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