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Prof. Dr. İlber Ortaylı Son Dönemde Yaşananlar Hakkında Konuştu: "Milletin İstediği Tek Şey Huzurdur"

Prof. Dr. İlber Ortaylı Son Dönemde Yaşananlar Hakkında Konuştu: "Milletin İstediği Tek Şey Huzurdur"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 23:24

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Prof. Dr. İlber Ortaylı ülkemizde fikirlerine en çok değer verdiği isimlerin başında geliyor. Ortaylı KAFA TV isimli Youtube kanalında yaptığı Cahille Sohbeti Kestim programında son dönemde yaşananları değerlendirdi. Milletin istediği tek şeyin 'huzur' olduğunu söyleyen Ortaylı 'Lütfen onu da elimizden kimse almasın.' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin en saygın ve bilinen tarihçilerinin başında geliyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin en saygın ve bilinen tarihçilerinin başında geliyor.

Kendisi, geniş bilgi birikimi ve sıra dışı anlatım tarzıyla tanınır. Ortaylı, hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki birçok üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmış, tarih bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca, çok sayıda kitap ve makale yazmış, tarih bilincinin yaygınlaşması için çeşitli konferanslar ve seminerler düzenlemiştir. Ortaylı, tarih biliminin sadece geçmişi anlamak değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek için de önemli bir araç olduğuna inanır. Son yıllarda ise tarih anlatımıyla daha büyük bir kitleye ulaşmayı başararak, ülkemizin son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olmuştur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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