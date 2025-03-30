Prof. Dr. İlber Ortaylı Son Dönemde Yaşananlar Hakkında Konuştu: "Milletin İstediği Tek Şey Huzurdur"

Kendisi, geniş bilgi birikimi ve sıra dışı anlatım tarzıyla tanınır. Ortaylı, hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki birçok üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmış, tarih bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca, çok sayıda kitap ve makale yazmış, tarih bilincinin yaygınlaşması için çeşitli konferanslar ve seminerler düzenlemiştir. Ortaylı, tarih biliminin sadece geçmişi anlamak değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek için de önemli bir araç olduğuna inanır. Son yıllarda ise tarih anlatımıyla daha büyük bir kitleye ulaşmayı başararak, ülkemizin son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olmuştur.