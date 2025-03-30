Prof. Dr. İlber Ortaylı Son Dönemde Yaşananlar Hakkında Konuştu: "Milletin İstediği Tek Şey Huzurdur"

Prof. Dr. İlber Ortaylı ülkemizde fikirlerine en çok değer verdiği isimlerin başında geliyor. Ortaylı KAFA TV isimli Youtube kanalında yaptığı Cahille Sohbeti Kestim programında son dönemde yaşananları değerlendirdi. Milletin istediği tek şeyin 'huzur' olduğunu söyleyen Ortaylı 'Lütfen onu da elimizden kimse almasın.' dedi.
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin en saygın ve bilinen tarihçilerinin başında geliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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