Metin Akpınar'dan Gündem Yorumu: "Cici Demokrasi Vardı Eskiden, Şimdi O da Yok.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. 19 Mart gününden bu yana halk protesto gösterileri ile tepkisini dile getiriyor. Pek çok sanatçıdan da yaşananlara tepkiler geldi.

Sanatçı Metin Akpınar, KAFA TV isimli Youtube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte yaptığı 'Metin Akpınar İle Uzun Lafın Kısası' programında ülkemizdeki demokrasi kavramı hakkında konuştu. “Türkiye’de demokrasi yok, ben bunu yıllardır söylüyorum. Otokrasi var' dedi.