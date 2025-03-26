Metin Akpınar'dan Gündem Yorumu: "Cici Demokrasi Vardı Eskiden, Şimdi O da Yok.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. 19 Mart gününden bu yana halk protesto gösterileri ile tepkisini dile getiriyor. Pek çok sanatçıdan da yaşananlara tepkiler geldi.
Sanatçı Metin Akpınar, KAFA TV isimli Youtube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte yaptığı 'Metin Akpınar İle Uzun Lafın Kısası' programında ülkemizdeki demokrasi kavramı hakkında konuştu. “Türkiye’de demokrasi yok, ben bunu yıllardır söylüyorum. Otokrasi var' dedi.
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Yaşananları özetlemek için "ideoloji mezarlığı" kavramınını kullanan Akpınar "Tüm bu yaşananları görmemem desem, ölmem lazım" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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