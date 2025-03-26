Özellikle Son Günlerde Üzerine Konuştuğumuz "Boykot" Kelimesi Nereden Geliyor?

Kelimelerin kökeni ve yolculuğu oldukça ilginç. Çoğunun ardında, keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye bulunuyor. Bu nedenle, kelimelerin kökenini ve yolculuğunu incelemek, dilin ve anlamın derinliklerine dalmak demektir. Peki son günlerde sıkça kullandığımız 'boykot' kelimesi nereden geliyor?
Kelimelerin kökenlerini ve dilimize ulaşma yolculuklarını anlatan 'nerdengeliyo' isimli içerik üreticisi, 'boykot' kelimesinin kökenini anlattı. Altından ise gerçekten bir hak arama mücadelesi çıktı.
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Boykot aslında doğrudan bir şahsın ismi ve 1880'de İrlanda'da yaşanan bir olaya dayanıyor.
Fakat Boycott bu talebi reddediyor. Bunun üzerine İrlanda Toprak Çiftçileri Birliği, Boycott ve onunla ilgili her şeyi yok saymaya başlıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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