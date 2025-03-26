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Özellikle Son Günlerde Üzerine Konuştuğumuz "Boykot" Kelimesi Nereden Geliyor?

Özellikle Son Günlerde Üzerine Konuştuğumuz "Boykot" Kelimesi Nereden Geliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.03.2025 - 17:08 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 17:48

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Kelimelerin kökeni ve yolculuğu oldukça ilginç. Çoğunun ardında, keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye bulunuyor. Bu nedenle, kelimelerin kökenini ve yolculuğunu incelemek, dilin ve anlamın derinliklerine dalmak demektir. Peki son günlerde sıkça kullandığımız 'boykot' kelimesi nereden geliyor?

Kelimelerin kökenlerini ve dilimize ulaşma yolculuklarını anlatan 'nerdengeliyo' isimli içerik üreticisi, 'boykot' kelimesinin kökenini anlattı. Altından ise gerçekten bir hak arama mücadelesi çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Boykot aslında doğrudan bir şahsın ismi ve 1880'de İrlanda'da yaşanan bir olaya dayanıyor.

Boykot aslında doğrudan bir şahsın ismi ve 1880'de İrlanda'da yaşanan bir olaya dayanıyor.

Emekli İngiliz Albayı Charles C. Boycott, toprak sahibi bir İngiliz Lordu'nun kahyası olarak çalışırken, kıtlık ve hastalık gibi sebeplerle kırılan çiftçiler Boycott  ve onun gibi kişilerden indirim talep ediyor.

Fakat Boycott bu talebi reddediyor. Bunun üzerine İrlanda Toprak Çiftçileri Birliği, Boycott ve onunla ilgili her şeyi yok saymaya başlıyor.

Fakat Boycott bu talebi reddediyor. Bunun üzerine İrlanda Toprak Çiftçileri Birliği, Boycott ve onunla ilgili her şeyi yok saymaya başlıyor.

Bu sebeple de Boycott'un Lord'unun ürünleri toprakta çürüyor, esnaf kendisiyle muhatap olmuyor ve hatta postadan mektubunu bile alamıyor. Fakat kendisine sözlüklerimizde yer buluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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