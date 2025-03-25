Boykot Gerçekten İşe Yarıyor mu? Tarihe Geçen Boykotlarla Cevaplıyoruz

1880'li yıllarda İrlanda'nın kırsal kesimlerinde İngiliz lordlar, daha doğrusu toprak ağaları vardı. Lord Erne de bu toprak ağalarından biriydi. Erne, bir yıl topraklarında çalışan halka hasatların düşük olması nedeniyle yüzde 10 indirim yapmayı teklif etti. Eylül ayında kiracılar yani çalışanlar ise bu oranı düşük bulup yüzde 25 indirim olması için protestolara başladı.Erne ise bu isteği geri çevirdi.

Tam da bu noktada meşhur Charles Boycott devreye girdi. Boycott, Erne'nin kiracıylarıyla olan ilişkilerini düzenleyen isimdi. Boycott, protestoların sürmesi üzerine 11 kiracının anlaşmasına son verdi.

Bu sırada, köylülerin haklarını savunmak için 'Irish Land League' adında bir organizasyon kuruldu. Organizasyonun başında olan isim Charles Stewart Parnell, protestoculara daha etkili bir yöntem önerdi: boykot!

Artık köylüler, başlarındaki ismi protesto etmek için ağalarının sahibi olduğu toprakları kiralamayacaktı. Köylüler, bu insanlarla iletişimlerini kesmeye, topraklarını kiralamamaya, onları 'görmezden gelmeye' başladı. Boycott tamamen yalnız kalmış, hem işçilerini kaybetmiş hem de ticaret yollarından olmuştu. Bu olayın ardından, 'organize olarak izole etme' protestolarına boycott, boykot adı verilmeye başlandı.