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Plastik Mermilerin Önünde Şınav Çekenden Eylemde Gelen Evlilik Teklifine Protestolarda Yaşanan İlginç Anlar

Plastik Mermilerin Önünde Şınav Çekenden Eylemde Gelen Evlilik Teklifine Protestolarda Yaşanan İlginç Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2025 - 23:47

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Ekrem İmamoğlu'na destek için gerçekleştirilen protesto yürüyüşleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı sürecinin dördüncü gününde de devam etti. İmamoğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vatan Caddesi'nden Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun destekçileri ise Saraçhane'de bir kez daha aynı saatte bir araya geldi. Ayrıca, Çağlayan Adliyesi'nde de İmamoğlu'nu desteklemek amacıyla toplanan bir grup vatandaş vardı. İmamoğlu'ndan gelecek haberi beklerken aynı zamanda yine ülkenin dört bir yanında halk sokağa çıktı. 

Elbette bu eylemlerde birbirinden ilginç anlar da yaşandı. Barikatın önünde evlilik teklif edenden, plastik mermi sıkılırken şınav çekene pek çok insan, eyleme damgasını vurdu.

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Bir kişi plastik mermi sıkılırken, gazların arasında şınav çekti.

Bir kişi plastik mermi sıkılırken, gazların arasında şınav çekti.

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Bir vatandaş alanda zeybek oynadı;

Bir vatandaş alanda zeybek oynadı;

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Bir kişi tepkisini elinde bayrakla Nutuk okuyarak gösterdi.

Bir kişi tepkisini elinde bayrakla Nutuk okuyarak gösterdi.
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Barikatın önünde evlilik teklifi bile edildi. Çiftin elindeki "Merak etme çocuğum, gelecekteki annen ve baban burada" yazılı pankart dikkat çekti.

Barikatın önünde evlilik teklifi bile edildi. Çiftin elindeki "Merak etme çocuğum, gelecekteki annen ve baban burada" yazılı pankart dikkat çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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