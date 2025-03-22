Plastik Mermilerin Önünde Şınav Çekenden Eylemde Gelen Evlilik Teklifine Protestolarda Yaşanan İlginç Anlar

Ekrem İmamoğlu'na destek için gerçekleştirilen protesto yürüyüşleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı sürecinin dördüncü gününde de devam etti. İmamoğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vatan Caddesi'nden Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun destekçileri ise Saraçhane'de bir kez daha aynı saatte bir araya geldi. Ayrıca, Çağlayan Adliyesi'nde de İmamoğlu'nu desteklemek amacıyla toplanan bir grup vatandaş vardı. İmamoğlu'ndan gelecek haberi beklerken aynı zamanda yine ülkenin dört bir yanında halk sokağa çıktı.

Elbette bu eylemlerde birbirinden ilginç anlar da yaşandı. Barikatın önünde evlilik teklif edenden, plastik mermi sıkılırken şınav çekene pek çok insan, eyleme damgasını vurdu.