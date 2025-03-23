Ankara'da Protesto Gösterilerinin Arasında Kalan Bir Turist Neye Uğradığını Şaşırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ülkenin dört bir yanında halk sokağa döküldü bildiğiniz üzere. Pek çok bölgede polis müdahalesi de geldi. Türkiye'nin başkenti Ankara'da da protesto gösterileri devam ediyordu.
Bir turist Ankara sokaklarında gezerken protesto gösterilerine denk geldi. Neye uğradığını şaşıran turiste polisler yardımcı oldu.
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19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan destek yürüyüşleri, gözaltı sürecinin 4. gününde de devam etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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