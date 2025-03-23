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Ankara'da Protesto Gösterilerinin Arasında Kalan Bir Turist Neye Uğradığını Şaşırdı

Ankara'da Protesto Gösterilerinin Arasında Kalan Bir Turist Neye Uğradığını Şaşırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 09:53

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ülkenin dört bir yanında halk sokağa döküldü bildiğiniz üzere. Pek çok bölgede polis müdahalesi de geldi. Türkiye'nin başkenti Ankara'da da protesto gösterileri devam ediyordu. 

Bir turist Ankara sokaklarında gezerken protesto gösterilerine denk geldi. Neye uğradığını şaşıran turiste polisler yardımcı oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan destek yürüyüşleri, gözaltı sürecinin 4. gününde de devam etti.

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan destek yürüyüşleri, gözaltı sürecinin 4. gününde de devam etti.

Gözaltı sürecinin ardından Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri devam eden Ekrem İmamoğlu hakkında karar verilmesi bekleniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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