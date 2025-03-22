Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşlerinin 4. Gününde Açılan Pankartlar Yine Dikkat Çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemler, gözaltı sürecinin 4. gününde de devam etti. Kendisi bugün Vatan Caddesi'ndeki ifade işlemlerinin sona ermesiyle Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu destekçileri yine aynı saatte Saraçhane'de bir araya geldi. Ayrıca Çağlayan Adliyesi'nde de destek için toplanan vatandaşlar vardı. Türkiye'nin pek çok ilinde halk sokaklara döküldü. Yapılan yürüyüşlerde açılan pankartlar eylemlerinden başından beri gündem oluyor bildiğiniz üzere. Bugün de alanlarla yine yaratıcı ve ilginç pankartlar vardı.