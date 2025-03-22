Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşlerinin 4. Gününde Açılan Pankartlar Yine Dikkat Çekti
Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşlerinin 4. Gününde Açılan Pankartlar Yine Dikkat Çekti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemler, gözaltı sürecinin 4. gününde de devam etti. Kendisi bugün Vatan Caddesi'ndeki ifade işlemlerinin sona ermesiyle Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu destekçileri yine aynı saatte Saraçhane'de bir araya geldi. Ayrıca Çağlayan Adliyesi'nde de destek için toplanan vatandaşlar vardı. Türkiye'nin pek çok ilinde halk sokaklara döküldü. Yapılan yürüyüşlerde açılan pankartlar eylemlerinden başından beri gündem oluyor bildiğiniz üzere. Bugün de alanlarla yine yaratıcı ve ilginç pankartlar vardı.
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Eylemler sırasında evlilik teklifi geldi. Çiftin elinde tuttuğu pankart dikkat çekti.
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Diyarbakır'da da halk sokaktaydı.
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Geçtiğimiz gün "Adalet öldü" yazılı tabut taşınmıştı. Bugün de bir vatandaş elinde mezar taşı ile geldi.
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Aralarında Halil Ergün ve Mehmet Coşkun'un da bulunduğu pek çok sanatçı Saraçhane'ye destek ziyaretinde bulunmuştu.
Bir kişi Türkiye için Monopoly tasarladı.
Bir influencer pankartı;
Kadınlar Günü'nün etkisi sürüyor.
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Son dönemde yeniden gündem olan Mimar Selim Yuhay da pankartlarda yerini aldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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