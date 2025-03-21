Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Halkın Açtığı Pankartlar
Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Halkın Açtığı Pankartlar
19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasının ardından süren eylemler Saraçhane ve İstanbul Üniversitesi'nde sonra farklı illerde, farklı fakültelerde ve farklı caddelerde de yankı buldu. Tabii açtıkları pankartlarla klasik sloganların dışına çıkanlar da oldu.
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Sosyal medya akımları gerçek hayata aktarıldı.
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Saraçhane'deki İTÜ öğrencileri
Pratik çözümler bulanlar da var.
Tuğba Ekinci'nin ünlü sözü
Ankara'da ironik bir pankart vardı.
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Yer: Antalya
Yaş tartışmaları da çıktı.
We are clean akımı da kullanıldı.
Yanlış anlaşılmalar da oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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