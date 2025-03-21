onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Halkın Açtığı Pankartlar

Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Halkın Açtığı Pankartlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.03.2025 - 15:34

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasının ardından süren eylemler Saraçhane ve İstanbul Üniversitesi'nde sonra farklı illerde, farklı fakültelerde ve farklı caddelerde de yankı buldu. Tabii açtıkları pankartlarla klasik sloganların dışına çıkanlar da oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya akımları gerçek hayata aktarıldı.

Sosyal medya akımları gerçek hayata aktarıldı.

Saraçhane'deki İTÜ öğrencileri

Saraçhane'deki İTÜ öğrencileri

Pratik çözümler bulanlar da var.

Pratik çözümler bulanlar da var.
twitter.com

Tuğba Ekinci'nin ünlü sözü

Tuğba Ekinci'nin ünlü sözü

Ankara'da ironik bir pankart vardı.

Ankara'da ironik bir pankart vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yer: Antalya

Yer: Antalya

Yaş tartışmaları da çıktı.

Yaş tartışmaları da çıktı.
twitter.com

We are clean akımı da kullanıldı.

We are clean akımı da kullanıldı.

Yanlış anlaşılmalar da oldu.

Yanlış anlaşılmalar da oldu.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
22
7
7
4
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın