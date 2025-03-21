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TikTok İmamoğlu'na Destek Eylemlerine Gelen Editlerle Yıkıldı

TikTok İmamoğlu'na Destek Eylemlerine Gelen Editlerle Yıkıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.03.2025 - 14:43

Geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokağa çıkma çağrısıyla başta Saraçhane olmak üzere ülkenin pek çok ilinde süren protestolar popüler video platformu TikTok'ta da öne çıktı. Edit olarak da bilinen video düzenlemeleri TikTok'ta keşfe bölümünü domine etti.

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Eylemcilerin paylaşımları şöyle;

Eylemcilerin paylaşımları şöyle;

Güncel akımlar gündemle harmanlandı.

👇

Gezi'ye referans yapıldı.

👇

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👇

Çok konuşulan pankart da vardı editlerde.

Eylemde şıklıktan ödün vermeyenler

We are clean sesi de kullanıldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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