Polis Barikatlarını Aşan Hacettepe ve ODTÜ Öğrencilerinin Birbirlerine Sarıldığı Anlar Viral Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, üniversite öğrencileri tarafından protesto edilmeye devam ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararına karşı tepkilerini gösterdi.
Eylem yapan Öğrencilerin birbirlerine sarıldığı anlar sosyal medyada viral oldu.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹
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Öğrenciler, bu kararı protesto etmek için toplandıkları ODTÜ'de, polis engeliyle karşılaşmıştı.
Viral olan video, Türk televizyonunun önemli dizilerinden Hatırla Sevgili’nin bir sahnesini akıllara getirdi.
Akıllara gelen o sahne👇📹
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