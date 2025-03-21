Yayıncı Pqueen Ülke Gündemine TikTok Paylaşımıyla Tepki Gösterdi: "Bu Ülke Niye Böyle Ya?"

Videoda, daha önce yayıncı Sude Belkıs’ın gündem olan bir sesini kullanan Pqueen, “Bu ülke niye böyle ya? Ne istedik abi? Okuduk, ettik. Dediler ki iyi bir üniversite kazan, iyi bir hayatın olur. Yaptık, ettik, ne oldu?” sözleriyle, özellikle gençlerin içinde bulunduğu belirsiz ve zorlu durumu vurguladı.