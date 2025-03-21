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Yayıncı Pqueen Ülke Gündemine TikTok Paylaşımıyla Tepki Gösterdi: "Bu Ülke Niye Böyle Ya?"

Yayıncı Pqueen Ülke Gündemine TikTok Paylaşımıyla Tepki Gösterdi: "Bu Ülke Niye Böyle Ya?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 11:31

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılması tepkilere sebep oldu. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar önce Vatan Caddesi'nde bir araya gelirken, daha sonra Saraçhane'de toplanarak tepkilerini dile getirdi. İki gündür aynı saatlerde Saraçhane'de toplanan kalabalık, kararın geri çekilmesini talep ederken, birçok üniversitede de protesto gösterileri düzenleniyor. 

Karara yönelik tepkiler sosyal medyada devam ederken Pqueen ismiyle tanıdığımız ünlü yayıncı Pelin Baynazoğlu da tepki gösterenler arasındaydı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Pqueen, TikTok hesabı üzerinden bir video paylaşarak, son dönemlerde ülkede yaşanan olaylara tepkisini dile getirdi.

Pqueen, TikTok hesabı üzerinden bir video paylaşarak, son dönemlerde ülkede yaşanan olaylara tepkisini dile getirdi.

Videoda, daha önce yayıncı Sude Belkıs’ın gündem olan bir sesini kullanan Pqueen, “Bu ülke niye böyle ya? Ne istedik abi? Okuduk, ettik. Dediler ki iyi bir üniversite kazan, iyi bir hayatın olur. Yaptık, ettik, ne oldu?” sözleriyle, özellikle gençlerin içinde bulunduğu belirsiz ve zorlu durumu vurguladı.

Pqueen’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı yayıncının hislerine tercüman olduğunu dile getirdi.

Pqueen’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı yayıncının hislerine tercüman olduğunu dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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