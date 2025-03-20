ODTÜ'de Bir Öğrenci Sıkılan Biber Gazına Rağmen Yerinden Kıpırdamadı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından ülkenin dört bir yanında halk sokağa çıktı. Diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulun verdiği kararı protesto etmek için yürüyüşe başladı. Bu yürüyüşe İstanbul'daki diğer üniversitelerden de destek geldi.

Aynı zamanda ülkenin pek çok üniversitesinde de eylemler başladı. Ankara'da Hacettepe ve ODTÜ üniversitesi öğrencileri birlikte yürüdü. ODTÜ'lü öğrencilerin eylemine polis müdahale etti.