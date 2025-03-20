ODTÜ'de Bir Öğrenci Sıkılan Biber Gazına Rağmen Yerinden Kıpırdamadı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından ülkenin dört bir yanında halk sokağa çıktı. Diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulun verdiği kararı protesto etmek için yürüyüşe başladı. Bu yürüyüşe İstanbul'daki diğer üniversitelerden de destek geldi.
Aynı zamanda ülkenin pek çok üniversitesinde de eylemler başladı. Ankara'da Hacettepe ve ODTÜ üniversitesi öğrencileri birlikte yürüdü. ODTÜ'lü öğrencilerin eylemine polis müdahale etti.
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Türkiye'nin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini duyurdu.
Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilenler arasındaydı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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