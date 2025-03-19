İstanbul'daki Üniversitelerin Ardından Ankara'da da Öğrenciler Protesto Yürüyüşlerine Başladı

Geçtiğimiz gün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptaş ettiklerini açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha diploması iptal edildi. İmamoğlu karara itiraz etmeye hazırlanırken sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Tüm bu yaşananlara ilk tepki İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Okul kampüsünde eyleme başlayan öğrenciler polis barikatını aşarak yürüyüşlerini sürdürdü. İstanbul Üniversitesi'nin ardından Ankara'da da öğrenciler harekete geçti. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri yürüyüşe başladı.
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İstanbul Üniversitesi'ndeki eyleme Boğaziçi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de destek gelmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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