59 Yaşındaki İstanbullu Emekli, Ekrem İmamoğlu'nun Evinde "Nöbet" Tutmaya Başladı

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/ist...
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ardından hakkında gözaltı kararı verilmesi toplumda tepkilere sebep olmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etmek için ilginç bir eyleme imza attı. Gündoğdu, her gün sabah erken saatlerde Kağıthane'den bisikletiyle İmamoğlu ailesinin yaşadığı konutun önüne giderek, hava kararana kadar 'nöbet' tutmaya başladı.
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ANKA Haber Ajansı’na konuşan Gündoğdu, demokrasi ve Cumhuriyet'e sahip çıkma adına başlattığı bu nöbetin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.
Demokrasiye olan inancını dile getiren Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti:
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