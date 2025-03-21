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59 Yaşındaki İstanbullu Emekli, Ekrem İmamoğlu'nun Evinde "Nöbet" Tutmaya Başladı

59 Yaşındaki İstanbullu Emekli, Ekrem İmamoğlu'nun Evinde "Nöbet" Tutmaya Başladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 13:04

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ardından hakkında gözaltı kararı verilmesi toplumda tepkilere sebep olmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etmek için ilginç bir eyleme imza attı. Gündoğdu, her gün sabah erken saatlerde Kağıthane'den bisikletiyle İmamoğlu ailesinin yaşadığı konutun önüne giderek, hava kararana kadar 'nöbet' tutmaya başladı.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/ist...
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ANKA Haber Ajansı’na konuşan Gündoğdu, demokrasi ve Cumhuriyet'e sahip çıkma adına başlattığı bu nöbetin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Gündoğdu, demokrasi ve Cumhuriyet'e sahip çıkma adına başlattığı bu nöbetin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Evde oturup, televizyon seyredip, havuç kemirmek istemiyorum,” diyen Gündoğdu, 'Hakkını ara Kara Bayram, hakkını. Yollara düşün yollara' diyerek Fakir Baykurt’un ünlü romanı Yılanların Öcü’ne atıfta bulundu. Gündoğdu, sözlerine devam ederek, “Vallahi cumhuriyetim çalındı. Elimizin avucumuzun içinden kaydırdılar, götürdüler. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz çalınıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri çalınıyor' ifadelerini kullandı.

Demokrasiye olan inancını dile getiren Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Demokrasiye olan inancını dile getiren Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sanki uzaydan bir çekirge sürüsü istila etti memleketi. Bu kadar mı doymazsınız? Talan ediyorlar. Avukatı, hakimi, doktoru, eczacısı, işçisi, işvereni, patronu... daha durmayın, bu son şans. Çiviyi çaktılar, üstümüzü kapatacaklar. Ya kalkarsınız ya da geberir gideriz. Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim. Buna çok üzülüyorum.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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