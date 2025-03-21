59 Yaşındaki İstanbullu Emekli, Ekrem İmamoğlu'nun Evinde "Nöbet" Tutmaya Başladı

“Sanki uzaydan bir çekirge sürüsü istila etti memleketi. Bu kadar mı doymazsınız? Talan ediyorlar. Avukatı, hakimi, doktoru, eczacısı, işçisi, işvereni, patronu... daha durmayın, bu son şans. Çiviyi çaktılar, üstümüzü kapatacaklar. Ya kalkarsınız ya da geberir gideriz. Ölene kadar buradayım. Uyuyamıyorum, yatamıyorum. Oğluma, torunuma hesap veremeyeceğim. Buna çok üzülüyorum.”