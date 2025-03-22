Yönetmen Ezel Akay Saraçhane'deki Eylemden Video Paylaştı: "Gaz Yedik Haram Yemedik"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından halk her akşam 20:30'da İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplanarak Ekrem İmamoğlu'a destek protestosu düzenledi. Protestoya siyasilerden sanatçılara pek çok kişi katışım gösterdi.
Yönetmen Ezel Akay'da Saraçhane'deki eylem alanından video paylaştı. Videosunu 'Gaz yedik, haram yemedik' notuyla paylaştı.
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Bugün sabah saatlerinde Halil Ergün, Mehmet Coşkun gibi isimler Saraçhane'ye destek ziyaretinde bulundu.
"Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?", "Neredesin Firuze?", "7 Kocalı Hürmüz" gibi filmlerin usta yönetmeni Ezel Akay da protesto alanından video paylaşarak desteğini gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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