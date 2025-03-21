Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Gösteren Vatandaşların Açtığı Pankartlar
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Gösteren Vatandaşların Açtığı Pankartlar
19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemler, Saraçhane ve İstanbul Üniversitesi'nden farklı illere, fakültelere ve caddelere yayıldı. Eylemciler, klasik sloganların yanı sıra yaratıcı pankartlarla da dikkat çekti. Öğrencilerden işçilere birçok kişi, pankartlarını indirmedi, sokaklarda seslerini duyurmaya çalıştı.
İşte o pankartlar...
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Deprem zamanında yaşadığımız trajik anlar...
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Yozgat'tan...
Saraçhane'de de protesto devam ediyor.
Bilkent'teki öğrenciler de protestoya devam etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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