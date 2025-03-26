Eyleme Dinozor Kostümü ile Katılan Bir Kadın Melih Gökçek'e Gönderme Yaptı: "Ankapark'tan Geliyorum"

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından pek çok ilde halk sokağa döküldü. Üniversitelerde başlayan protestoların ardından gençler eylemlerine sokaklarda devam etti. Bu eylemlerde ortaya ilginç görüntüler de çıktı. Özellikle birbirinden yaratıcı pankartlar alanlarda yerini aldı.

Bir kadın eyleme, dinozora binmiş gibi görünen şişme bir dinozor kostümü ile katıldı. 'Ankapark'tan geliyorum' diyen kadının kostümü ve açtığı pankart eylemin en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.