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Eyleme Dinozor Kostümü ile Katılan Bir Kadın Melih Gökçek'e Gönderme Yaptı: "Ankapark'tan Geliyorum"

Eyleme Dinozor Kostümü ile Katılan Bir Kadın Melih Gökçek'e Gönderme Yaptı: "Ankapark'tan Geliyorum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.03.2025 - 17:31 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 17:47

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından pek çok ilde halk sokağa döküldü. Üniversitelerde başlayan protestoların ardından gençler eylemlerine sokaklarda devam etti. Bu eylemlerde ortaya ilginç görüntüler de çıktı. Özellikle birbirinden yaratıcı pankartlar alanlarda yerini aldı. 

Bir kadın eyleme, dinozora binmiş gibi görünen şişme bir dinozor kostümü ile katıldı. 'Ankapark'tan geliyorum' diyen kadının kostümü ve açtığı pankart eylemin en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHo0bL...
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı dinozor maketleri bir dönem oldukça konuşulmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı dinozor maketleri bir dönem oldukça konuşulmuştu.

Melih Gökçek'in yaptırdığı, açılmasından 7 ay sonra  kapanan Ankapark'a 98,4 milyon ödemişti.

O dönemde büyük israf olarak değerlendirilen bu harcamaya gönderme yapan kadın elinde "Melih Gökçek'ten Kaçıp Geldim" yazılı pankartla yürüdü.

O dönemde büyük israf olarak değerlendirilen bu harcamaya gönderme yapan kadın elinde "Melih Gökçek'ten Kaçıp Geldim" yazılı pankartla yürüdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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