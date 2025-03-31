Azra Akın'ın Bayram Mesajından Burak Özçivit'in Uçuş Pozuna 30 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Azra Akın'ın Bayram Mesajından Burak Özçivit'in Uçuş Pozuna 30 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Azra Akın
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Müjde Uzman
Burak Özçivit
Demet Akalın
Melek Mosso
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Özge Törer
Merve Boluğur
Cemre Kemer
Şevket Çoruh
Özge Ulusoy
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Zeynep Alkan
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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