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Azra Akın'ın Bayram Mesajından Burak Özçivit'in Uçuş Pozuna 30 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Azra Akın'ın Bayram Mesajından Burak Özçivit'in Uçuş Pozuna 30 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.04.2025 - 00:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Azra Akın

Azra Akın

Müjde Uzman

Müjde Uzman

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Demet Akalın

Demet Akalın

Melek Mosso

Melek Mosso
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Özge Törer

Özge Törer

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Cemre Kemer

Cemre Kemer

Şevket Çoruh

Şevket Çoruh

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
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Zeynep Alkan

Zeynep Alkan
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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