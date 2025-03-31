Himalaya Dağlarına Çıkan Belgeselci Doğanay Vural Kar Leoparını Görüntülemeyi Başardı!

Rengi ve desenleri sebebiyle kamuflaj konusunda çok başarılılar. Hal böyle olunca onları görüntülemek de zorlaşıyor. Yaşadığı yerlere çıkabilmek ve o soğuklara dayanabilmek de başka bir mesele. Veteriner ve belgeselci Doğanay Vural ise kar leoparını görüntülemeyi başaranlardan oldu.