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Himalaya Dağlarına Çıkan Belgeselci Doğanay Vural Kar Leoparını Görüntülemeyi Başardı!

Himalaya Dağlarına Çıkan Belgeselci Doğanay Vural Kar Leoparını Görüntülemeyi Başardı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.03.2025 - 15:40

İçerik Devam Ediyor

Doğanay Vural adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye hitap eden Doğanay Vural, Himalaya Dağlarına çıkarak kar leoparını görüntülemeyi hedefledi. Bunun için Şubat ayının ilk haftalarında yola koyuldu ve serüven başladı. Sonunda kar leoparını görüntüleyen Doğanay Vural’ın hisleri anlatılamazdı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Nesli tükenmekte olan türlerden olan kar leoparları dağların hayaleti olarak biliniyor.

Nesli tükenmekte olan türlerden olan kar leoparları dağların hayaleti olarak biliniyor.

Rengi ve desenleri sebebiyle kamuflaj konusunda çok başarılılar. Hal böyle olunca onları görüntülemek de zorlaşıyor. Yaşadığı yerlere çıkabilmek ve o soğuklara dayanabilmek de başka bir mesele. Veteriner ve belgeselci Doğanay Vural ise kar leoparını görüntülemeyi başaranlardan oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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