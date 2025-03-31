Himalaya Dağlarına Çıkan Belgeselci Doğanay Vural Kar Leoparını Görüntülemeyi Başardı!

Doğanay Vural adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye hitap eden Doğanay Vural, Himalaya Dağlarına çıkarak kar leoparını görüntülemeyi hedefledi. Bunun için Şubat ayının ilk haftalarında yola koyuldu ve serüven başladı. Sonunda kar leoparını görüntüleyen Doğanay Vural’ın hisleri anlatılamazdı. Gelin detaylara geçelim!
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Nesli tükenmekte olan türlerden olan kar leoparları dağların hayaleti olarak biliniyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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