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Bir Öğretmen Bakkal Olmayan Köydeki Okula Kantin Yaparak Çocukların İsteklerini Ayaklarına Getirdi

Bir Öğretmen Bakkal Olmayan Köydeki Okula Kantin Yaparak Çocukların İsteklerini Ayaklarına Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.03.2025 - 13:08

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@bsragngor adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir sınıf öğretmeni, çocuklar için hazırladığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Okulun yer aldığı köyde bakkal yoktu bu sebeple çocuklar abur cubur isteklerini rahatlıkla karşılayamıyorlardı. Hal böyle olunca öğretmen devreye girdi ve okula mini bir kantin yaptı. Çocukların kantini görünce yaşadığı sevinç paha biçilemezdi.

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Okul Mardin’de yer alıyordu.

Okul Mardin’de yer alıyordu.

Çocukların hepsi abur cubura sevdalıdır biliyorsunuz ki. Bu sebeple bakkalsız, marketsiz bir hayat onlar için zor. Büşra adlı öğretmen de onlara unutulmaz bir sürpriz yaparak hayatlarına dokunmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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