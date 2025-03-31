Bir Öğretmen Bakkal Olmayan Köydeki Okula Kantin Yaparak Çocukların İsteklerini Ayaklarına Getirdi

@bsragngor adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir sınıf öğretmeni, çocuklar için hazırladığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Okulun yer aldığı köyde bakkal yoktu bu sebeple çocuklar abur cubur isteklerini rahatlıkla karşılayamıyorlardı. Hal böyle olunca öğretmen devreye girdi ve okula mini bir kantin yaptı. Çocukların kantini görünce yaşadığı sevinç paha biçilemezdi.