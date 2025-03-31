Bir Öğretmen Bakkal Olmayan Köydeki Okula Kantin Yaparak Çocukların İsteklerini Ayaklarına Getirdi

@bsragngor adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir sınıf öğretmeni, çocuklar için hazırladığı sürprizi paylaşmasıyla viral oldu. Okulun yer aldığı köyde bakkal yoktu bu sebeple çocuklar abur cubur isteklerini rahatlıkla karşılayamıyorlardı. Hal böyle olunca öğretmen devreye girdi ve okula mini bir kantin yaptı. Çocukların kantini görünce yaşadığı sevinç paha biçilemezdi.
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Okul Mardin’de yer alıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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