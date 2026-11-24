"Hiçbir Enkaz Hayallerinizden Büyük Değildir" Diyen Emine'nin Yeni Koluyla Paylaşımı Duygulandırdı
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Uzun süredir hayalini kurduğu güne kavuşan bir kadının paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişiyi duygulandırdı.
X'te Eminekuss kullanıcı adıyla paylaşım yapan Emine, protez koluyla çektiği fotoğrafları 'Bugünün hayalini çok kurdum ve benim artık bir kolum var' notuyla paylaştı. Paylaşımına 'Hiçbir enkaz hayallerinizden daha büyük değildir' sözlerini de ekleyen Emine'nin tweeti, kısa sürede binlerce görüntülenme aldı.
Emine'nin yolculuğu nasıl başladı?
Kullanıcılar tebrik mesajı yağdırdı
"Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin değerini yeterince fark edemiyoruz, Allah işini kolaylaştırsın!"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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