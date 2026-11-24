Uzun süredir hayalini kurduğu güne kavuşan bir kadının paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişiyi duygulandırdı.

X'te Eminekuss kullanıcı adıyla paylaşım yapan Emine, protez koluyla çektiği fotoğrafları 'Bugünün hayalini çok kurdum ve benim artık bir kolum var' notuyla paylaştı. Paylaşımına 'Hiçbir enkaz hayallerinizden daha büyük değildir' sözlerini de ekleyen Emine'nin tweeti, kısa sürede binlerce görüntülenme aldı.