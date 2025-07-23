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6 Şubat Felaketinde Hem Ailesini Hem de Bacakları ve Kolunu Kaybeden Bir Depremzede O Günü Tekrar Anlattı

6 Şubat Felaketinde Hem Ailesini Hem de Bacakları ve Kolunu Kaybeden Bir Depremzede O Günü Tekrar Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 15:16 Son Güncelleme: 23.07.2025 - 16:13

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6 Şubat 2023'te ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Art arda gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizde birden yıkıma sebep oldu. Felakette binlerce canımızı kaybederken, binlerce vatandaşımız ise ağır yaralar aldı. Depremin yaraları bugün hala sarılmaya çalışılıyor. Yakınlarını kaybedenler ya da depremin bıraktığı fiziksel hasarla hayatını sürdürmek zorunda kalanlar için ise acı hala ilk günkü gibi

Bir sosyal medya kullanıcısı, 6 Şubat günü yaşananları anlattı. 5 gün enkaz altında kalan genç kız, hem neredeyse tüm ailesini hem de bacakları ve bir kolunu kaybetti. Anlattıkları ise o gün yaşananların boyunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@meryem33._/ph...
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Depremi bir de benden dinleyin"

"Depremi bir de benden dinleyin"

Depremden geriye pek çok acı hikaye kaldı. Zaten bir deprem ülkesi olmamız ve özellikle İstanbul'da büyük bir depremin bekleniyor olması gerçeği ise akıllarımızın bir kenarında duruyor. Fakat bununla ilgili henüz net adımlar atılmış değil.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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