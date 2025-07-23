6 Şubat Felaketinde Hem Ailesini Hem de Bacakları ve Kolunu Kaybeden Bir Depremzede O Günü Tekrar Anlattı

6 Şubat 2023'te ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Art arda gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizde birden yıkıma sebep oldu. Felakette binlerce canımızı kaybederken, binlerce vatandaşımız ise ağır yaralar aldı. Depremin yaraları bugün hala sarılmaya çalışılıyor. Yakınlarını kaybedenler ya da depremin bıraktığı fiziksel hasarla hayatını sürdürmek zorunda kalanlar için ise acı hala ilk günkü gibi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, 6 Şubat günü yaşananları anlattı. 5 gün enkaz altında kalan genç kız, hem neredeyse tüm ailesini hem de bacakları ve bir kolunu kaybetti. Anlattıkları ise o gün yaşananların boyunu bir kere daha gözler önüne serdi.