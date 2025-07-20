Bir Dalgıç Antalya'da Yaptığı Dalış Sırasında Bulduğu İlginç Eşyaları Paylaştı

Deniz kirliliği, dünyanın dört bir yanındaki deniz ve okyanus ekosistemlerini tehdit eden ciddi bir çevre sorunu. Sanayi atıkları, evsel ve tarımsal atık sular, plastik çöpler, kimyasallar ve petrol sızıntıları denizlere karışarak su kalitesini bozar, deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atıyor. Özellikle plastik atıklar, balıklar, kaplumbağalar ve kuşlar tarafından yiyecek sanılabiliyor, bu da onların ölümüne yol açıyor. Ayrıca bu atıklar besin zinciri yoluyla insan sağlığını da dolaylı olarak etkiliyor. Yazın gelmesiyle yine deniz atılan ya da düşürülen eşyaların sayısı arttı.

'galewyn' isimli dalgıç, Antalya'da dalış yaparak denizin dibindeki bu ilginç ürünleri topladı. Denizden çıkanlar ise pes dedirtti.