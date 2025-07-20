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Bir Dalgıç Antalya'da Yaptığı Dalış Sırasında Bulduğu İlginç Eşyaları Paylaştı

Bir Dalgıç Antalya'da Yaptığı Dalış Sırasında Bulduğu İlginç Eşyaları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 09:59

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Deniz kirliliği, dünyanın dört bir yanındaki deniz ve okyanus ekosistemlerini tehdit eden ciddi bir çevre sorunu. Sanayi atıkları, evsel ve tarımsal atık sular, plastik çöpler, kimyasallar ve petrol sızıntıları denizlere karışarak su kalitesini bozar, deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atıyor. Özellikle plastik atıklar, balıklar, kaplumbağalar ve kuşlar tarafından yiyecek sanılabiliyor, bu da onların ölümüne yol açıyor. Ayrıca bu atıklar besin zinciri yoluyla insan sağlığını da dolaylı olarak etkiliyor. Yazın gelmesiyle yine deniz atılan ya da düşürülen eşyaların sayısı arttı. 

'galewyn' isimli dalgıç, Antalya'da dalış yaparak denizin dibindeki bu ilginç ürünleri topladı. Denizden çıkanlar ise pes dedirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGDdcr...
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Mangal, telefon, motosiklet anahtarı...

Mangal, telefon, motosiklet anahtarı...

Deniz kirliliği yalnızca canlıları değil, aynı zamanda küresel iklim dengesini de etkiler. Okyanusların doğal yapısı bozulduğunda, karbon emme kapasitesi düşer ve bu da iklim değişikliğini hızlandırır. Aynı zamanda kıyı bölgelerinde yaşayan toplulukların geçim kaynakları olan balıkçılık ve turizm zarar görür. Denizleri korumak, sadece su altı yaşamını değil, insanlığın geleceğini korumak anlamına gelir. Bu nedenle her birimizin üzerimize düşeni yapması gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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