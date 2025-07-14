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Çin'deki Bir Üniversitede Bulunan Kanal Sistemli Tuvalet Mideleri Altüst Etti

Çin'deki Bir Üniversitede Bulunan Kanal Sistemli Tuvalet Mideleri Altüst Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 19:55 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 21:08

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Her ülkenin kendine has alışkanlıkları ve yaşam tarzı, günlük hayatta karşılaşılan en basit şeylerde bile kendini gösterebilir. Toplu taşıma kuralları, selamlaşma biçimleri, yemek yeme saatleri hatta tuvalet kullanımı gibi konular bile kültürden kültüre değişir. Bu küçük ama önemli farklar, farklı bir ülkede yaşamaya ya da seyahat etmeye başlayan biri için ilk başta şaşırtıcı olabilir. Ancak zamanla bu farklılıkları gözlemlemek, yeni bir kültürü tanımanın ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmanın en iyi yollarındandır.

Çin'de bir üniversitenin tuvaleti sosyal medyada viral oldu. Tuvaletin nasıl kullanıldığı düşünülünce mideler biraz bulandı.

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İşte o tuvalet;

Kanal tipi tuvalet sistemi, özellikle bazı Asya ülkelerinde geçmişte yaygın olarak kullanılan ve günümüzde hâlâ bazı eski yapılar ya da düşük bütçeli kurumlarda rastlanan bir altyapı modeli.

Kanal tipi tuvalet sistemi, özellikle bazı Asya ülkelerinde geçmişte yaygın olarak kullanılan ve günümüzde hâlâ bazı eski yapılar ya da düşük bütçeli kurumlarda rastlanan bir altyapı modeli.

Bu sistemde, bireysel giderler yerine, tüm tuvalet kabinleri ortak bir açık su kanalına bağlanır. Kanal zeminin hemen altında veya üstünde, uzunlamasına bir şekilde yer alır ve içinde sürekli ya da periyodik olarak akan su bulunur. Kullanıcılar, her biri ayrı kabinde olsalar da atıkları bu ortak kanala bırakır. Akan su, hem atıkları sürükler hem de kanalın temizliğini sağlar. Bu sistemin kurulumu diğer yöntemlere göre daha ekonomik ve kolaydır, çünkü her kabin için ayrı tahliye borusu döşenmesi gerekmez. Ancak pratik avantajlarına rağmen, birçok açıdan modern hijyen standartlarına aykırıdır. Ayrıca, kanalın bir ucundan diğerine doğru akan suyun başka kullanıcıların göz önünden geçmesi, psikolojik açıdan da rahatsız edici. Fakat bu da elbette mizahşörlerin elinde mizah malzemesine dönüştü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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