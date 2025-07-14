Çin'deki Bir Üniversitede Bulunan Kanal Sistemli Tuvalet Mideleri Altüst Etti

Her ülkenin kendine has alışkanlıkları ve yaşam tarzı, günlük hayatta karşılaşılan en basit şeylerde bile kendini gösterebilir. Toplu taşıma kuralları, selamlaşma biçimleri, yemek yeme saatleri hatta tuvalet kullanımı gibi konular bile kültürden kültüre değişir. Bu küçük ama önemli farklar, farklı bir ülkede yaşamaya ya da seyahat etmeye başlayan biri için ilk başta şaşırtıcı olabilir. Ancak zamanla bu farklılıkları gözlemlemek, yeni bir kültürü tanımanın ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmanın en iyi yollarındandır.

Çin'de bir üniversitenin tuvaleti sosyal medyada viral oldu. Tuvaletin nasıl kullanıldığı düşünülünce mideler biraz bulandı.