Peynir Nerede? Konya'da Satılan Meşhur "Antibiyotik Etkili Küflü Peynir" Şaşkınlık Yarattı

Küflü peynirler, ilk bakışta birçok kişiye itici gelse de, aslında dünyanın en ünlü ve lezzetli peynir çeşitleri arasında yer alır. Rokfor, Gorgonzola ve Stilton gibi mavi damarlı peynirler, özel küf kültürleriyle olgunlaştırılarak kendine has keskin tatlar ve kremamsı dokular kazanır. Bu peynirlerdeki küf, zararlı değil aksine kontrollü ve faydalı bir olgunlaşma sürecinin ürünüdür.

Konya’nın meşhur “antibiyotik etkili” küflü peyniri sosyal medyada viral oldu. Peynire zaten aşina olanlar peynirin lezzetinden bahsederken, ilk kez görenler videodakinin peynir olduğuna bile ikna olmadı.