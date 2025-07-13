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Peynir Nerede? Konya'da Satılan Meşhur "Antibiyotik Etkili Küflü Peynir" Şaşkınlık Yarattı

Peynir Nerede? Konya'da Satılan Meşhur "Antibiyotik Etkili Küflü Peynir" Şaşkınlık Yarattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 16:38

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Küflü peynirler, ilk bakışta birçok kişiye itici gelse de, aslında dünyanın en ünlü ve lezzetli peynir çeşitleri arasında yer alır. Rokfor, Gorgonzola ve Stilton gibi mavi damarlı peynirler, özel küf kültürleriyle olgunlaştırılarak kendine has keskin tatlar ve kremamsı dokular kazanır. Bu peynirlerdeki küf, zararlı değil aksine kontrollü ve faydalı bir olgunlaşma sürecinin ürünüdür.

Konya’nın meşhur “antibiyotik etkili” küflü peyniri sosyal medyada viral oldu. Peynire zaten aşina olanlar peynirin lezzetinden bahsederken, ilk kez görenler videodakinin peynir olduğuna bile ikna olmadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ereğli Küflü Peyniri ya da halk arasında bilinen adıyla “Mavi Peynir” geleneksel yöntemlerle üretilir ve belirli bir süre toprak küplerde ya da teneke kaplarda bekletilerek doğal küflenme sürecinden geçer.

Ereğli Küflü Peyniri ya da halk arasında bilinen adıyla “Mavi Peynir” geleneksel yöntemlerle üretilir ve belirli bir süre toprak küplerde ya da teneke kaplarda bekletilerek doğal küflenme sürecinden geçer.

Bu olgunlaşma sırasında oluşan mavi-yeşil küf, hem kendine has yoğun bir aroma verir hem de doğal antibiyotik etkisi olduğuna inanılır. Hatta eskiden özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek amacıyla tüketilirmiş. Güçlü tadı nedeniyle herkesin damak zevkine hitap etmese de, bu peynir hem lezzet hem de sağlık açısından Anadolu’nun kıymetli geleneksel ürünlerinden biri.

Küflü peynirler, sadece lezzetleriyle değil, sağlık açısından sundukları bazı faydalarla da dikkat çeker. Özellikle probiyotik açısından zengin olan bu peynirler, bağırsak florasını destekleyerek sindirimi kolaylaştırabilir. İçerdikleri yüksek kalsiyum ve protein sayesinde kemik sağlığına katkı sağlarlar. Peki siz bu peyniri nasıl buldunuz? 

Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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