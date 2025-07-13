Katlanan Telefon İşine Bak Kardeşim: Akıllı Telefonlardan Önceki Telefonların Hayran Bırakan Tasarımları

Cep telefonları hayatımıza şaşırtıcı bir hızla girdi ve kısa sürede sadece iletişim aracı olmaktan çıkıp adeta cebimizdeki bir bilgisayara dönüştü. İlk başlarda sadece arama ve mesajlaşma için kullandığımız telefonlar, bugün fotoğraf çekmekten banka işlemlerine, alışverişten sosyal medya yönetimine kadar pek çok işlevi aynı anda yerine getiriyor. Teknolojinin baş döndürücü gelişimiyle her yeni model, bir öncekinden daha akıllı, daha hızlı ve daha bağımlılık yapıcı hale geliyor. Bu değişim, hem günlük yaşam alışkanlıklarımızı hem de insan ilişkilerini kökten etkiliyor.

Peki bir dönem telefonlar nasıl görünüyordu? Bir Reddit kullanıcısı, bir zamanlar tasarımlarıyla hayran bırakan telefonları paylaştı. Video, özellikle 90'lar neslini duygulandırdı.