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Katlanan Telefon İşine Bak Kardeşim: Akıllı Telefonlardan Önceki Telefonların Hayran Bırakan Tasarımları

Katlanan Telefon İşine Bak Kardeşim: Akıllı Telefonlardan Önceki Telefonların Hayran Bırakan Tasarımları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 11:32

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Cep telefonları hayatımıza şaşırtıcı bir hızla girdi ve kısa sürede sadece iletişim aracı olmaktan çıkıp adeta cebimizdeki bir bilgisayara dönüştü. İlk başlarda sadece arama ve mesajlaşma için kullandığımız telefonlar, bugün fotoğraf çekmekten banka işlemlerine, alışverişten sosyal medya yönetimine kadar pek çok işlevi aynı anda yerine getiriyor. Teknolojinin baş döndürücü gelişimiyle her yeni model, bir öncekinden daha akıllı, daha hızlı ve daha bağımlılık yapıcı hale geliyor. Bu değişim, hem günlük yaşam alışkanlıklarımızı hem de insan ilişkilerini kökten etkiliyor.

Peki bir dönem telefonlar nasıl görünüyordu? Bir Reddit kullanıcısı, bir zamanlar tasarımlarıyla hayran bırakan telefonları paylaştı. Video, özellikle 90'lar neslini duygulandırdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Hepimizin ilk cep telefonu her birimiz için çok özeldi.

Hepimizin ilk cep telefonu her birimiz için çok özeldi.

Sadece mesaj atıyor, yılan oyunu oynatıyor ya da tuş sesleriyle bizi mutlu ediyordu ama yine de gönlümüzde taht kurmuştu. O telefonlarla her gelen mesaj heyecan yaratır, birkaç dakikalık konuşmalar bile büyük anlam taşırdı. En önemlisi şarjı günlerce giderdi. Ekranı küçüktü ama bizi kısıtlamazdı; çünkü beklentimiz sadeydi. Teknolojinin bugünkü imkanlarıyla kıyaslandığında çok basit kalan o telefonlar, bir dönemin en değerli hatıralarından biri oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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