onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Londra'da Yaşayan Bir Türk Londra'da ve Türkiye'de İçtiği Çayların Fiyatlarını ve Mekanları Karşılaştırdı

Londra'da Yaşayan Bir Türk Londra'da ve Türkiye'de İçtiği Çayların Fiyatlarını ve Mekanları Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 21:00

İçerik Devam Ediyor

Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, hemen her alanda fiyatları ciddi şekilde artırdı. Gıda ürünlerinden ulaşıma, kiralardan temel ihtiyaçlara kadar her şey zamlanırken, dışarda yemek yemek artık birçok insan için lüks haline geldi. Eskiden sosyal bir alışkanlık olan kafe ya da restoranda yemek, artık bütçeyi zorlayan bir harcama olarak görülüyor. Öğle arasında dışarda yemek yiyen çalışanlar dahi evden getirdikleri yiyeceklerle masraf kısmaya çalışıyor. Bu durum, hem halkın alım gücünü hem de sosyal yaşam alışkanlıklarını köklü şekilde değiştiriyor.

Londra'da yaşayan bir adam orada içtiği çaylarla Türkiye'de içtiği çayları karşılaştırdı. Ortaya her anlamda ciddi bir fark çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DL2vdAMtHjs/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Londra'da çay içtiği mekanların manzarasıyla Türkiye'de çay içtiği mekanların manzarasını karşılaştırdı.

Londra'da çay içtiği mekanların manzarasıyla Türkiye'de çay içtiği mekanların manzarasını karşılaştırdı.

Mekan olarak arada dağlar kadar fark vardı. Fark bununla da sınırlı kalmadı. Çayların yanında gelen ikramlar da bir hayli farklıydı. Londra'da bir çayın yanında 8 kurabiye gelirken Türkiye'de çayın yanı boştu. Bardakların boyutları da aynı değildi. Buna rağmen fiyatlar neredeyse aynıydı. Her gün tükettiğimiz, neredeyse temel sıvı kaynağımız olan çayla yapılan bu karşılaştırma, bazı gerçekleri tekrar yüzümüze çarptı.

Devamı;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın