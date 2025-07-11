Londra'da Yaşayan Bir Türk Londra'da ve Türkiye'de İçtiği Çayların Fiyatlarını ve Mekanları Karşılaştırdı

Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, hemen her alanda fiyatları ciddi şekilde artırdı. Gıda ürünlerinden ulaşıma, kiralardan temel ihtiyaçlara kadar her şey zamlanırken, dışarda yemek yemek artık birçok insan için lüks haline geldi. Eskiden sosyal bir alışkanlık olan kafe ya da restoranda yemek, artık bütçeyi zorlayan bir harcama olarak görülüyor. Öğle arasında dışarda yemek yiyen çalışanlar dahi evden getirdikleri yiyeceklerle masraf kısmaya çalışıyor. Bu durum, hem halkın alım gücünü hem de sosyal yaşam alışkanlıklarını köklü şekilde değiştiriyor.

Londra'da yaşayan bir adam orada içtiği çaylarla Türkiye'de içtiği çayları karşılaştırdı. Ortaya her anlamda ciddi bir fark çıktı.