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Yabancı İş Arkadaşlarını Ülkemizin Yiyecekleri ile Tanıştıran İçerik Üreticisi Şimdi de Tuzlu Erik Denetti

Yabancı İş Arkadaşlarını Ülkemizin Yiyecekleri ile Tanıştıran İçerik Üreticisi Şimdi de Tuzlu Erik Denetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 16:01 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 16:28

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Yeşil erik, dünya genelinde farklı türleriyle bulunabilen bir meyve olsa da, Türkiye’deki kadar sevilen ve kültürel anlam taşıyan bir yiyecek değil. Ülkemizde yeşil erik, baharın gelişinin habercisi olarak kabul edilir. Pazarlarda ilk göründüğünde yüksek fiyatlarıyla her sene küçük bir şok yaşatır. Tuzla, bazen limonla tüketilmesi ise tamamen bize özgü bir damak alışkanlığıdır. Başka ülkelerde de erik yetişse de genellikle olgunlaştıktan sonra tüketilir .Bizim gibi ekşi, sert ve yeşil haliyle iştahla yeme kültürü yaygın değildir. 

Yabancı iş arkadaşlarına baklava, şalgam, Türk kahvesi gibi bize özgü lezzetleri deneten 'irlandanindiyetisyeni'nin videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de iş arkadaşlarına tuzlu yeşil erik denetti. Arkadaşlarının tepkisinden çok, yeşil eriğe bu kadar yabancı oluşları dikkat çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DL7E72...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Yeşil erik bizim için sadece bir meyve değil, mevsimlerin dönüşünü ve yerel damak zevkini temsil eden bir simgedir.

Yeşil erik bizim için sadece bir meyve değil, mevsimlerin dönüşünü ve yerel damak zevkini temsil eden bir simgedir.

Her ülkenin kendine özgü bir damak tadına sahip olması, o toplumun tarihini, coğrafyasını ve yaşam biçimini yansıtan önemli bir kültürel öğedir. Mutfaklar bir milletin geleneklerini, inançlarını ve yaşam tarzını anlatan birer hikâye gibidir. Örneğin, Akdeniz mutfağındaki zeytinyağlılar, sıcak iklimin ve doğaya yakın yaşamın izlerini taşırken; Uzak Doğu mutfağındaki buharda pişirme yöntemleri sadelik ve denge arayışını yansıtır. Türkiye gibi farklı kültürlerin kesişim noktasında yer alan ülkelerde ise mutfak, adeta bir mozaik gibi pek çok farklı tadı bir araya getirir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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