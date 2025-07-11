Yabancı İş Arkadaşlarını Ülkemizin Yiyecekleri ile Tanıştıran İçerik Üreticisi Şimdi de Tuzlu Erik Denetti

Yeşil erik, dünya genelinde farklı türleriyle bulunabilen bir meyve olsa da, Türkiye’deki kadar sevilen ve kültürel anlam taşıyan bir yiyecek değil. Ülkemizde yeşil erik, baharın gelişinin habercisi olarak kabul edilir. Pazarlarda ilk göründüğünde yüksek fiyatlarıyla her sene küçük bir şok yaşatır. Tuzla, bazen limonla tüketilmesi ise tamamen bize özgü bir damak alışkanlığıdır. Başka ülkelerde de erik yetişse de genellikle olgunlaştıktan sonra tüketilir .Bizim gibi ekşi, sert ve yeşil haliyle iştahla yeme kültürü yaygın değildir.

Yabancı iş arkadaşlarına baklava, şalgam, Türk kahvesi gibi bize özgü lezzetleri deneten 'irlandanindiyetisyeni'nin videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de iş arkadaşlarına tuzlu yeşil erik denetti. Arkadaşlarının tepkisinden çok, yeşil eriğe bu kadar yabancı oluşları dikkat çekti.