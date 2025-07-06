onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kilosu 10 Bin TL: Bir İçerik Üreticisi Dünyanın En Pahalı Kahvesi Kopi Luwak'ı Denediği Anları Paylaştı

Kilosu 10 Bin TL: Bir İçerik Üreticisi Dünyanın En Pahalı Kahvesi Kopi Luwak'ı Denediği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 14:26

İçerik Devam Ediyor

Kahve tutkunlarının dilinden düşmeyen, fiyatıyla da dudak uçuklatan Kopi Luwak, kahve dünyasının en sıra dışı lezzetlerinden biri. Ama bu kahvenin özelliği sadece aroması değil, üretim süreci de tam anlamıyla “farklı”. Endonezya’nın ormanlarında yaşayan misk kedileri (ya da yerel adıyla “luwak”), en olgun kahve meyvelerini yiyor, bu hayvanların sindirim sisteminden geçen kahve çekirdekleri, dışkı yoluyla atılıyor. Sonra ise çeşitli aşamalardan geçerek dünyanın en pahalı kahvesine dönüşüyor.

'nurtennyulu' isimli içerik üreticisi bu meşhur kahveyi denediği anları paylaştı. Kahvenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"1 kilosu yaklaşık 10 bin TL"

"1 kilosu yaklaşık 10 bin TL"

Lezzetini merak ediyorsanız, bu çekirdekler normal kahveye göre daha düşük asiditeye ve yumuşak içime sahip. Çikolata ve karamel notalarıyla birleşen tat, bazılarına göre eşsiz; bazılarına göre ise sadece iyi bir pazarlama taktiği. 1 fincanı ortalama 50-100 doları bulabiliyor. Yani bir yudumda lüksü tatmak isteyenler için ideal ama her gün içmelik bir kahve değil.

Kimi insanlar bu kahvenin üretim sürecine hayran, kimileriyse etik kaygılar nedeniyle uzak durmayı tercih ediyor. Özellikle zorla beslenen hayvan çiftlikleri tepkilerin odağında. Peki siz bu kahveyi denemek ister miydiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın