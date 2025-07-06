Kilosu 10 Bin TL: Bir İçerik Üreticisi Dünyanın En Pahalı Kahvesi Kopi Luwak'ı Denediği Anları Paylaştı

Lezzetini merak ediyorsanız, bu çekirdekler normal kahveye göre daha düşük asiditeye ve yumuşak içime sahip. Çikolata ve karamel notalarıyla birleşen tat, bazılarına göre eşsiz; bazılarına göre ise sadece iyi bir pazarlama taktiği. 1 fincanı ortalama 50-100 doları bulabiliyor. Yani bir yudumda lüksü tatmak isteyenler için ideal ama her gün içmelik bir kahve değil.

Kimi insanlar bu kahvenin üretim sürecine hayran, kimileriyse etik kaygılar nedeniyle uzak durmayı tercih ediyor. Özellikle zorla beslenen hayvan çiftlikleri tepkilerin odağında. Peki siz bu kahveyi denemek ister miydiniz?