Kilosu 10 Bin TL: Bir İçerik Üreticisi Dünyanın En Pahalı Kahvesi Kopi Luwak'ı Denediği Anları Paylaştı

Kahve tutkunlarının dilinden düşmeyen, fiyatıyla da dudak uçuklatan Kopi Luwak, kahve dünyasının en sıra dışı lezzetlerinden biri. Ama bu kahvenin özelliği sadece aroması değil, üretim süreci de tam anlamıyla “farklı”. Endonezya’nın ormanlarında yaşayan misk kedileri (ya da yerel adıyla “luwak”), en olgun kahve meyvelerini yiyor, bu hayvanların sindirim sisteminden geçen kahve çekirdekleri, dışkı yoluyla atılıyor. Sonra ise çeşitli aşamalardan geçerek dünyanın en pahalı kahvesine dönüşüyor.
'nurtennyulu' isimli içerik üreticisi bu meşhur kahveyi denediği anları paylaştı. Kahvenin fiyatı ise dudak uçuklattı.
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"1 kilosu yaklaşık 10 bin TL"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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