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Bir İçerik Üreticisi Her Şey Dahil Otelde Günlük Ücreti Yediği Yemeklerle Çıkarmaya Çalıştı

Bir İçerik Üreticisi Her Şey Dahil Otelde Günlük Ücreti Yediği Yemeklerle Çıkarmaya Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 10:20 Son Güncelleme: 06.07.2025 - 10:22

İçerik Devam Ediyor

Her bir köşesi genellikle kalabalık ve hareketli olan tatil beldeleri, bu yıl adeta hayalet kasabalara dönüşmüş durumda. Bu durumun etkisi, en çok da bu bölgelerdeki esnafların cebine yansıyor. Ancak, genel kanıya göre bu durumun asıl sebebi, ücretlerin aşırı yüksek olması. İnsanlar, bu yüksek maliyetler karşısında tatil yapmayı bir kenara bırakıp, daha ekonomik seçeneklere yönelmeyi tercih ediyor. Bu durumun, tatil beldelerindeki esnafların geleceğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Aynı zamanda otellerin aldıkları dudak uçuklatan konaklama ücretleri de başka bir tartışma konusu. 

'kartalgokberkgonulkirmaz' isimli içerik üreticisi, tatil yaptığı otelin konaklama ücretini yediği yemeklerle çıkarmaya çalıştı. Fakat video insanları ikiye böldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DLsEOc8tMXB/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Gün boyu sadece yedi.

Gün boyu sadece yedi.

Otelin tüm yemek hizmetlerinden faydalanan Kartal Gökberk gün boyu sadece yemek yedi. Tabakların ücretlerini ise yapay zekaya hesaplattı. Gün sonunda planladığı gibi konaklama ücretini çıkarabildi. Kimileri bunu 'tatili kendine zehir etmek' olarak tanımlarken kimileri ise çok mantıklı buldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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