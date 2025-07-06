Bir İçerik Üreticisi Her Şey Dahil Otelde Günlük Ücreti Yediği Yemeklerle Çıkarmaya Çalıştı

Her bir köşesi genellikle kalabalık ve hareketli olan tatil beldeleri, bu yıl adeta hayalet kasabalara dönüşmüş durumda. Bu durumun etkisi, en çok da bu bölgelerdeki esnafların cebine yansıyor. Ancak, genel kanıya göre bu durumun asıl sebebi, ücretlerin aşırı yüksek olması. İnsanlar, bu yüksek maliyetler karşısında tatil yapmayı bir kenara bırakıp, daha ekonomik seçeneklere yönelmeyi tercih ediyor. Bu durumun, tatil beldelerindeki esnafların geleceğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Aynı zamanda otellerin aldıkları dudak uçuklatan konaklama ücretleri de başka bir tartışma konusu.

'kartalgokberkgonulkirmaz' isimli içerik üreticisi, tatil yaptığı otelin konaklama ücretini yediği yemeklerle çıkarmaya çalıştı. Fakat video insanları ikiye böldü.