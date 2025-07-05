Ofis Olarak Kullanılıyormuş: Yaprak Dökümü'nün Meşhur Köşkünde Çalışan Kadın "Ofiste Bir Gün" Vlogu Paylaştı

Yaprak Dökümü televizyon tarihimizin en ikonik dizilerinin başında geliyor. Her bir karakteri, olayı ve repliğiyle hafızalarımıza kazınan ve tekrar tekrar izlediğimiz dizinin kendisi kadar dizinin geçtiği köşk de ikonik bildiğiniz üzere. Ali Rıza Bey ve ailesinin yaşadığı, ardından başkasının eline geçen o köşk, dizinin hayranları tarafından hala merak ediliyor ve pek çok kişi köşkü ziyaret etmeye çalışıyor. Peki o köşk şimdi ne durumda.
Beylerbeyi'nde bulunan köşkün uzun zamandır ofis olarak kullanıldığını biliyorduk. Köşkte çalışan bir kadın 'Ofiste 1 günüm' vlogu paylaştı.
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"Ben Leyla ve Necla'nın odasında çalışıyorum"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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