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Ofis Olarak Kullanılıyormuş: Yaprak Dökümü'nün Meşhur Köşkünde Çalışan Kadın "Ofiste Bir Gün" Vlogu Paylaştı

Ofis Olarak Kullanılıyormuş: Yaprak Dökümü'nün Meşhur Köşkünde Çalışan Kadın "Ofiste Bir Gün" Vlogu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 16:57

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Yaprak Dökümü televizyon tarihimizin en ikonik dizilerinin başında geliyor. Her bir karakteri, olayı ve repliğiyle hafızalarımıza kazınan ve tekrar tekrar izlediğimiz dizinin kendisi kadar dizinin geçtiği köşk de ikonik bildiğiniz üzere. Ali Rıza Bey ve ailesinin yaşadığı, ardından başkasının eline geçen o köşk, dizinin hayranları tarafından hala merak ediliyor ve pek çok kişi köşkü ziyaret etmeye çalışıyor. Peki o köşk şimdi ne durumda. 

Beylerbeyi'nde bulunan köşkün uzun zamandır ofis olarak kullanıldığını biliyorduk. Köşkte çalışan bir kadın 'Ofiste 1 günüm' vlogu paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Ben Leyla ve Necla'nın odasında çalışıyorum"

"Ben Leyla ve Necla'nın odasında çalışıyorum"

Ofis olarak kullanılan köşkün tüm tasarımı değişmiş. Pek çok kişinin favori kısmı olan Leyla ve Necla'nın odası da çalışma odası haline gelmiş. Tekin ailesinin keyfini bir türlü süremediği bahçe ise hala görenlerin içini açıyor. Fakat köşkün son hali, dizinin hayranlarını bir hayli üzdü. 

Siz Tekin ailesinin köşkünün en çok hangi kısmını beğeniyordunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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