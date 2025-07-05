Ofis Olarak Kullanılıyormuş: Yaprak Dökümü'nün Meşhur Köşkünde Çalışan Kadın "Ofiste Bir Gün" Vlogu Paylaştı

Ofis olarak kullanılan köşkün tüm tasarımı değişmiş. Pek çok kişinin favori kısmı olan Leyla ve Necla'nın odası da çalışma odası haline gelmiş. Tekin ailesinin keyfini bir türlü süremediği bahçe ise hala görenlerin içini açıyor. Fakat köşkün son hali, dizinin hayranlarını bir hayli üzdü.

Siz Tekin ailesinin köşkünün en çok hangi kısmını beğeniyordunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.