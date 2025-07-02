Her Gün Kapısına Gelen Kirpiyi Evcilleştiren Ev Sahibinin Çizgi Filmleri Aratmayan Hikayesi

Kaynak: https://www.instagram.com/merviscimm/...
Hayvan sahiplenmek, hayatımızı tamamen yeniden şekillendirir. Bu, yaşamımızın her alanını etkileyen, derin ve kalıcı bir etkiye sahip bir eylemdir. Hayvan sahiplenmek, sadece bir hayatı kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda kendi hayatımızı da zenginleştirir. Hayvan sahiplenmek, sorumluluk, sabır ve sevgi gibi değerleri öğrenmemize yardımcı olur. Bu, hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici hale getirir. Hayvan sahiplenmek denince aklımıza genel olarak kediler ve köpekler geliyor. Peki ya kirpi desek?
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'merviscimm' isimli içerik üreticisi her gün kapısına gelen kirpiyle bir süre sonra bağ kurdu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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