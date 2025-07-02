onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Her Gün Kapısına Gelen Kirpiyi Evcilleştiren Ev Sahibinin Çizgi Filmleri Aratmayan Hikayesi

Her Gün Kapısına Gelen Kirpiyi Evcilleştiren Ev Sahibinin Çizgi Filmleri Aratmayan Hikayesi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 21:22

İçerik Devam Ediyor

Hayvan sahiplenmek, hayatımızı tamamen yeniden şekillendirir. Bu, yaşamımızın her alanını etkileyen, derin ve kalıcı bir etkiye sahip bir eylemdir. Hayvan sahiplenmek, sadece bir hayatı kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda kendi hayatımızı da zenginleştirir. Hayvan sahiplenmek, sorumluluk, sabır ve sevgi gibi değerleri öğrenmemize yardımcı olur. Bu, hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici hale getirir. Hayvan sahiplenmek denince aklımıza genel olarak kediler ve köpekler geliyor. Peki ya kirpi desek?

Kaynak: https://www.instagram.com/merviscimm/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

'merviscimm' isimli içerik üreticisi her gün kapısına gelen kirpiyle bir süre sonra bağ kurdu.

'merviscimm' isimli içerik üreticisi her gün kapısına gelen kirpiyle bir süre sonra bağ kurdu.

İlk başta yalnızca yemek yemek için evi ziyaret eden kirpi bir anda evcil bir hayvana dönüşür. İkilinin arasındaki dostluk da çizgi film sahnelerini aratmadı. 

Bir hayvan sahiplenmenin insan psikolojisine de iyi geldiği söylenir. Peki sizin hayatınıza eşlik eden bir patili dostunuz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın