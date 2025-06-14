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Samsun'da Bir Vatandaş Boğulmak Üzere Olan Kedinin Hayatını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Samsun'da Bir Vatandaş Boğulmak Üzere Olan Kedinin Hayatını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2025 - 19:02

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Bildiğiniz üzere Heimlich Manevrası, ülkemizde oldukça hızlı ve doğru bir şekilde uygulanabiliyor. İnsanlarımızın bu uzmanlığı sayesinde saysız hayat kurtuldu. Bu hayat kurtarıcı hamleyi nasıl bu kadar iyi öğrendik bilmiyoruz ama biz Heimlich ülkesiyiz diyebiliriz. 

Samsun'da bir vatandaş, yolda bir kedinin boğulmak üzere olduğunu fark etti. Hızlıca Heimlich manevrası uygulayan vatandaş kedinin hayatını kurtardı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Heimlich manevrası, tıbbi bir acil durumda hayat kurtaran bir tekniktir.

Heimlich manevrası, tıbbi bir acil durumda hayat kurtaran bir tekniktir.

Boğazına bir yabancı cisim kaçan ve nefes almakta zorlanan bir kişiye uygulanır. Bu manevra, kişinin diyaframına hızlı ve sert bir şekilde basınç uygulayarak, yabancı cismin dışarıya doğru fırlatılmasını sağlar. Bu teknik, genellikle bir başkası tarafından uygulanır, ancak bir kişi kendine de uygulayabilir. Heimlich manevrasının doğru bir şekilde uygulanması, boğulma tehlikesi yaşayan bir kişinin hayatını kurtarabilir. Bu nedenle, herkesin bu teknik hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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