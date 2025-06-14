Samsun'da Bir Vatandaş Boğulmak Üzere Olan Kedinin Hayatını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Bildiğiniz üzere Heimlich Manevrası, ülkemizde oldukça hızlı ve doğru bir şekilde uygulanabiliyor. İnsanlarımızın bu uzmanlığı sayesinde saysız hayat kurtuldu. Bu hayat kurtarıcı hamleyi nasıl bu kadar iyi öğrendik bilmiyoruz ama biz Heimlich ülkesiyiz diyebiliriz.
Samsun'da bir vatandaş, yolda bir kedinin boğulmak üzere olduğunu fark etti. Hızlıca Heimlich manevrası uygulayan vatandaş kedinin hayatını kurtardı.
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Heimlich manevrası, tıbbi bir acil durumda hayat kurtaran bir tekniktir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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