Samsun'da Bir Vatandaş Boğulmak Üzere Olan Kedinin Hayatını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Bildiğiniz üzere Heimlich Manevrası, ülkemizde oldukça hızlı ve doğru bir şekilde uygulanabiliyor. İnsanlarımızın bu uzmanlığı sayesinde saysız hayat kurtuldu. Bu hayat kurtarıcı hamleyi nasıl bu kadar iyi öğrendik bilmiyoruz ama biz Heimlich ülkesiyiz diyebiliriz.

Samsun'da bir vatandaş, yolda bir kedinin boğulmak üzere olduğunu fark etti. Hızlıca Heimlich manevrası uygulayan vatandaş kedinin hayatını kurtardı.