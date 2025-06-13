Bir Doktor Açıkladı: Tek Başınızayken Kalp Krizi Geçirdiğinizi Fark Ederseniz Ne Yapmalısınız?

Kalp krizi, hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu ve büyük oranda, ölümlerin başlıca sebeplerinden biri. Hemen hemen her yaşta yaşanabilen bu durum, genellikle damar tıkanıklığı sonucu kalbin bir bölümüne yeterince kan ulaşamamasıyla meydana gelir. Ancak, kalp krizi riski taşıyan bir kişi, belirli yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli doktor kontrolü ile bu riski büyük ölçüde azaltabilir. Kalp krizinin belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı bulunur.

Peki bu belirtileri tek başınızayken hissederseniz ne yapmalısınız. 'dristikrar' kullanıcı ismi ile paylaşımlar yapan doktor tek tek anlattı.