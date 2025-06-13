Bir Doktor Açıkladı: Tek Başınızayken Kalp Krizi Geçirdiğinizi Fark Ederseniz Ne Yapmalısınız?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJWB2AzoDtA/
Kalp krizi, hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu ve büyük oranda, ölümlerin başlıca sebeplerinden biri. Hemen hemen her yaşta yaşanabilen bu durum, genellikle damar tıkanıklığı sonucu kalbin bir bölümüne yeterince kan ulaşamamasıyla meydana gelir. Ancak, kalp krizi riski taşıyan bir kişi, belirli yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli doktor kontrolü ile bu riski büyük ölçüde azaltabilir. Kalp krizinin belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı bulunur.
Peki bu belirtileri tek başınızayken hissederseniz ne yapmalısınız. 'dristikrar' kullanıcı ismi ile paylaşımlar yapan doktor tek tek anlattı.
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Bununla ilgili genel olarak 'öksürmek' tavsiye edilir. Fakat doktor bunun pek işe yaramadığını hatta bazı durumlarda riskli bile olabileceğini söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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