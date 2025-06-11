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Dünyanın En Zor Mesleği: Doktorlar İntörn Oldukları Dönemde Başlarına Gelen İlginç Olayları Anlattı

Dünyanın En Zor Mesleği: Doktorlar İntörn Oldukları Dönemde Başlarına Gelen İlginç Olayları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.06.2025 - 20:24

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Doktorluk dünyadaki en karmaşık ve zorlu görevlerden biridir. Bu meslek, bilgi ve beceri gerektirirken aynı zamanda büyük bir özveri ve adanmışlık gerektirir. İnsan hayatını kurtarmak ve sağlığı iyileştirmek gibi büyük bir sorumluluk taşıyan doktorlar, sürekli değişen ve gelişen tıp dünyasında kendilerini güncel tutmak zorunda. Doktorluk mesleği, sadece bilimsel bilgi ve teknik beceri gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin insan hayatına olan saygısını ve bu alana olan tutkusunu da gerektirir. Bu yüzden, doktor olmak, dünyanın en zorlu ve en önemli mesleklerinden biri olarak kabul edilir.

Bir grup doktor intörnlük dönemlerinde yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Video sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKkHJY...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Olayların her biri birbirinden ilginçti.

Olayların her biri birbirinden ilginçti.

Aynı zaman da bu mesleğe uzak olanlara da doktorluk üzerine uzun uzun düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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