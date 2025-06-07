Bayram Öncesi Muayene İçin Gelen Hastalara İsyan Eden Doktor Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Antibiyotiklerin aşırı ve gereksiz tüketimi, ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu durumun farkında olan uzmanlar, toplumun bu konuda bilinçlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu ilaçların kontrolsüz kullanımının önüne geçmek ve sağlıklı bir toplum oluşturmak adına, bilgilendirme faaliyetleri büyük önem taşıyor. Bu yüzden, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımına dikkat çekmek, sağlık profesyonellerinin ve bilim insanlarının üzerinde durduğu bir konu haline geldi.

Bir doktor, bayram öncesi gelen hastalara isyan ettiği bir video çekti. Bir annenin köye gitmeden önce çocuğunu muayene ettirmek istediğini, bir de antibiyotik yazdırmak istediğini söyleyen doktor 'Vallahi kafayı yiyeceğim ya' diyerek öfkesini dile getirdi.