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Bayram Öncesi Muayene İçin Gelen Hastalara İsyan Eden Doktor Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bayram Öncesi Muayene İçin Gelen Hastalara İsyan Eden Doktor Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2025 - 20:37 Son Güncelleme: 07.06.2025 - 20:41

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Antibiyotiklerin aşırı ve gereksiz tüketimi, ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu durumun farkında olan uzmanlar, toplumun bu konuda bilinçlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu ilaçların kontrolsüz kullanımının önüne geçmek ve sağlıklı bir toplum oluşturmak adına, bilgilendirme faaliyetleri büyük önem taşıyor. Bu yüzden, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımına dikkat çekmek, sağlık profesyonellerinin ve bilim insanlarının üzerinde durduğu bir konu haline geldi.

Bir doktor, bayram öncesi gelen hastalara isyan ettiği bir video çekti. Bir annenin köye gitmeden önce çocuğunu muayene ettirmek istediğini, bir de antibiyotik yazdırmak istediğini söyleyen doktor 'Vallahi kafayı yiyeceğim ya' diyerek öfkesini dile getirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Fakat doktor, sosyal medyayı ikiye böldü.

Fakat doktor, sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimileri doktorun isyanını yersiz buldu ve insanların hasta olmadan da muayene olabileceğini belirtti. Kimileri ise hem hastanelerin gereksiz meşgul edilmesi hem de antibiyotikte ısrarcı olunması konusunda doktora hak verdi. 

Bilindiği gibi, acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmesi ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, acil müdahale gerektiren durumlar için hayati öneme sahip olan bu hizmetlerin, gerçekten ihtiyaç duyan kişilere zamanında ulaşmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle, acil servislerin gereksiz yere kullanılmasının önüne geçilmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Fakat randevu sisteminin çok ağır ilerlemesi insanları bu yola sürüklüyor. Aylarca randevu bulamayan insanlar çareyi acile gitmekte buluyor.

Gelen yorumların bazılarına birlikte bakalım;

Gelen yorumların bazılarına birlikte bakalım;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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