Bir yanın her şeyin bittiğini biliyor, diğer yanın ise bazı anıları kolay kolay bırakamıyor. Eski sevgiline dönmek istediğinden değil belki ama zaman zaman 'Acaba şimdi ne yapıyor?' diye düşündüğün oluyor. Özellikle gece dinlediğin birkaç şarkı seni biraz geçmişe götürebiliyor. Belki de özlediğin kişi değil, o günlerdeki hislerin. Neyse, çalma listene biraz hareketli şarkılar eklemenin zamanı gelmiş olabilir!