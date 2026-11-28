Aşk Şarkısı Seçimlerine Göre Eski Sevgilini Unutup Unutmadığını Söylüyoruz!
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Hepimizin bazı şarkılarla ayrı bir hikâyesi var. Bir anda çalan bir şarkıyla yıllar öncesine dönebiliyor, kendimizi hiç beklemediğimiz bir anda eski sevgilimizi düşünürken bulabiliyoruz. Peki, sen o defteri gerçekten kapattın mı, yoksa bazı şarkılar hâlâ kalbinin zayıf noktasını mı buluyor?
1. Bir aşk şarkısı açacak olsan hangisini seçerdin?
2. Ayrılık sonrası kendini en çok hangi şarkıyla anlatırsın?
3. Eski sevgilinin yeni bir ilişkisi olduğunu öğrendin. İlk açacağın şarkı hangisi?
4. Şu şarkılardan hangisi senin eski ilişkinin fon müziği olurdu?
5. Gece herkes uyumuş, sen de kulaklığını takmışsın. Hangi şarkı çalıyor?
6. Eski sevgilinle karşılaşacağını öğrendin. Hazırlanırken hangi şarkıyı açarsın?
7. Yeni bir aşk hikâyesine başlamak için hangi şarkı sana eşlik etsin isterdin?
8. Son bir soru! Eski sevgilinin adını duyduğunda hangi şarkıyı açarsın?
Eski sevgilini hâlâ unutamamışsın!
Eski sevgilini unutmuşsun ama şarkıları hâlâ seviyorsun!
Eski sevgilini çoktan silmişsin!
Kalbin biraz karışık!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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