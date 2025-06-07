İnsanları Çileden Çıkardı: Şişli'de Bir Adam Yerde Yatan Kadına Ulaşmaya Çalışan Ambulansa Yol Vermedi

Acil durum araçlarına yol vermek, toplumun her bireyine düşen bir görevdir. Ambulans, itfaiye, polis gibi hayati öneme sahip araçlar, can kayıplarını önlemek ve huzuru sağlamak adına sürekli görev başındadır. Bu nedenle, onların hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmeleri büyük önem taşır.

İstanbul, Şişli'de bir sürücü, bir yaralıya yetişmeye çalışan ambulansa yol vermedi. Çevredeki insanlar ikna etmeye çalışsa da, şoför hareket etmedi.