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İnsanları Çileden Çıkardı: Şişli'de Bir Adam Yerde Yatan Kadına Ulaşmaya Çalışan Ambulansa Yol Vermedi

İnsanları Çileden Çıkardı: Şişli'de Bir Adam Yerde Yatan Kadına Ulaşmaya Çalışan Ambulansa Yol Vermedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2025 - 18:27

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Acil durum araçlarına yol vermek, toplumun her bireyine düşen bir görevdir. Ambulans, itfaiye, polis gibi hayati öneme sahip araçlar, can kayıplarını önlemek ve huzuru sağlamak adına sürekli görev başındadır. Bu nedenle, onların hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmeleri büyük önem taşır. 

İstanbul, Şişli'de bir sürücü, bir yaralıya yetişmeye çalışan ambulansa yol vermedi. Çevredeki insanlar ikna etmeye çalışsa da, şoför hareket etmedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yaşananların ardından, ambulansın yetişmeye çalıştığı kadının oğlu duruma isyan etti.

Yaşananların ardından, ambulansın yetişmeye çalıştığı kadının oğlu duruma isyan etti.

“Yerde yatan benim annemdi, acılar içinde ağlarken araçtaki hayvan 5 dakika kadar ambulansın geçişine engel oldu.” diyerek yaşananları anlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ozzymandias27

Tam bir yrak kafası..

bjk81

Tamam da en basit olay da araçtan inip diğer arabanın camını aynasını patlatırlar ama böyle olaylarda neden kimse bir şey yapmaz ben bu toplumu anlamıyorum

Cindirella Man

İnsanlar ikna etmeye çalışmış döveydiniz bak nasıl ikna oluyordu