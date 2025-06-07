İnsanları Çileden Çıkardı: Şişli'de Bir Adam Yerde Yatan Kadına Ulaşmaya Çalışan Ambulansa Yol Vermedi

Acil durum araçlarına yol vermek, toplumun her bireyine düşen bir görevdir. Ambulans, itfaiye, polis gibi hayati öneme sahip araçlar, can kayıplarını önlemek ve huzuru sağlamak adına sürekli görev başındadır. Bu nedenle, onların hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmeleri büyük önem taşır.
İstanbul, Şişli'de bir sürücü, bir yaralıya yetişmeye çalışan ambulansa yol vermedi. Çevredeki insanlar ikna etmeye çalışsa da, şoför hareket etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşananların ardından, ambulansın yetişmeye çalıştığı kadının oğlu duruma isyan etti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tam bir yrak kafası..
Tamam da en basit olay da araçtan inip diğer arabanın camını aynasını patlatırlar ama böyle olaylarda neden kimse bir şey yapmaz ben bu toplumu anlamıyorum
İnsanlar ikna etmeye çalışmış döveydiniz bak nasıl ikna oluyordu
+