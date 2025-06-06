Sivas'ta Bir Vatandaş Kene Sayısının Giderek Artmasına İsyan Etti: "Keklik Avı Yasaklansın"

Sivas'ın kene meselesi endişe verici bir seviyeye ulaştı. Bu sene, beş vatandaşımız kene sebebiyle hayatını kaybetti. Bu durum, toplumun genelinde büyük bir korku ve endişe yaratmış durumda. Aynı zamanda, vatandaşların gündelik yaşamlarını etkilemeye başladı ve birçok kişi bu durumdan dolayı evlerinden çıkmakta tereddüt ediyor. Sorunun çözümü için yetkililerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Sivas'ta bir vatandaş, bu durumun sebebinin yapılan keklik avları olduğunu söyleyerek isyan etti. Senenin başında çok fazla keklik avı yapıldığını, bunun yasaklanması gerektiğini söyleyen vatandaş 'Yüz kişi ölecek, ondan sonra mı yasaklanacak' diyerek tepkisini dile getirdi.