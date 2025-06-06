onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sivas'ta Bir Vatandaş Kene Sayısının Giderek Artmasına İsyan Etti: "Keklik Avı Yasaklansın"

Sivas'ta Bir Vatandaş Kene Sayısının Giderek Artmasına İsyan Etti: "Keklik Avı Yasaklansın"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2025 - 22:05 Son Güncelleme: 06.06.2025 - 23:03

İçerik Devam Ediyor

Sivas'ın kene meselesi endişe verici bir seviyeye ulaştı. Bu sene, beş vatandaşımız kene sebebiyle hayatını kaybetti. Bu durum, toplumun genelinde büyük bir korku ve endişe yaratmış durumda. Aynı zamanda, vatandaşların gündelik yaşamlarını etkilemeye başladı ve birçok kişi bu durumdan dolayı evlerinden çıkmakta tereddüt ediyor. Sorunun çözümü için yetkililerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Sivas'ta bir vatandaş, bu durumun sebebinin yapılan keklik avları olduğunu söyleyerek isyan etti. Senenin başında çok fazla keklik avı yapıldığını, bunun yasaklanması gerektiğini söyleyen vatandaş 'Yüz kişi ölecek, ondan sonra mı yasaklanacak' diyerek tepkisini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Tavuk, keklik, sülün gibi kanatlı hayvanların sayısındaki azalma, kene popülasyonunun hızla artmasına yol açar.

Tavuk, keklik, sülün gibi kanatlı hayvanların sayısındaki azalma, kene popülasyonunun hızla artmasına yol açar.

Bu durum, doğal dengeyi bozarak, ekosistemdeki diğer canlıları da olumsuz etkiler. Bu nedenle, bu tür hayvanların sayısının korunması ve artırılması, kene problemini kontrol altına almak için önemli bir adımdır. Bu durum, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşır. Hatırlarsanız kuş gribi sebebiyle binlerce tavuk telef edilmiş, ardından kene vakaları akılalmaz bir boyuta ulaşmıştı. Bu sebeple olay daha fazla kontrolden çıkmadan yetkililerin derhal harekete geçmesi büyük önem taşıyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın