Ayağıyla Tutmaya Çalıştı: Antalya'da Bir Vatandaş Kurbanını Motorunun Önüne Bağlayarak Taşıdı

Kurban Bayramı geldi bayramın değişmeyen manzaraları ile karşılaşmaya başladık. Önce kaçan kurbanlıklar, ardından acemi kasapların hastaneye koştuğu anlar derken şimdi de hayvanların ilginç ve tehlikeli yöntemlerle taşındıkları anların görüntüleri gelmeye başladı.
Antalya'da bir vatandaş hayvanı motorunun önüne bağladı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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Tehlikeli yolculukta adamın koyunu düşmemesi için ayağıyla tutmaya çalıştığı görüldü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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