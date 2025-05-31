Korku Filmi Gibi: Amerika'da Arı Taşıyan Bir Kamyon Devrilince 250.000.000 Arı Serbest Kaldı

Arılar, birçok insanın korkulu rüyası. Arı alerjisi sebebiyle birçok kişi, hayatını kaybediyor. Bu minik canlılar, bazılarımız için sadece doğanın bir parçası olsa da, diğerleri için ölümcül bir tehdit oluşturabiliyor. Amerika'da ilginç bir olay yaşandı. Arı taşıyan bir kamyon yaşanan kaza sonu devrildi. Araçtaki yaklaşık 250.000.000 arı serbest kaldı. Bu olayın sonucunda yaşanacaklar ise merak konusu oldu.